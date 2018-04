Pět dobrých rad, jak si udržet přátele

Tomu můžeme předejít, když se budeme snažit a hrát podle pravidel, říká úspěšný britský podnikatel Richard Templar. V bestselleru 100 zlatých pravidel pro lásku a přátelství nabádá: "Když se rozhodnete dát někomu své přátelství, buďte mu tím nejlepším přítelem, jakým jste schopni být." A přidává pár tipů, co dělat a čeho se vyvarovat.

1. Nesnažte se je měnit

"Vaši přátelé jsou takoví, jací jsou. A buď je takové berte, nebo nechte být," shrnuje Templar. Dodává, že když už si někoho za přítele vybereme, jistě k tomu máme nějaký důvod. Máme-li někoho rádi, proč by nám to měl kazit nějaký otravný detail?

Kolikrát jste už slyšeli nebo použili frázi "nikdo není dokonalý"? A kolikrát jste se opravdu zamysleli nad jejím obsahem? "Když je máte rádi, zůstaňte přáteli a smiřte se s jejich slabůstkami," říká Templar. "Je pravděpodobné, že to, co vám na přátelích vadí, je pouze neodmyslitelnou stinnou stránkou toho, zač je naopak máte tak rádi."

2. Udělejte si na ně čas

Podle Templara je to ta nejdůležitější věc ze všech: poskytnout svým přátelům podporu tím, že si na ně vždy a za všech okolností najdete čas, ať už to bude jakkoliv složité.

Je to pravda. Vzpomeňte si, jak jste se cítili, když jste naposledy potřebovali s něčím pomoci nebo se jen vybrečet, a nikdo z vašich známých si pro vás nedokázal najít chvilku...

"Měla jsem novou práci, nového partnera a na přátele už prostě nezbýval čas," vypráví třicetiletá účetní Alena. "Skoro jsem se přestala vídat s partou nejlepších kamarádek, vynechávala jsem naše pravidelné srazy a na jejich stížnosti odpovídala, že to vyřešíme někdy jindy."

"Že je něco špatně, mi došlo, když mě jedna z nich pozvala na narozeninovou oslavu s ironickým komentářem, že asi stejně nebudu mít čas. Tehdy jsem si slíbila, že se budu snažit. Na oslavu jsem dorazila a od té doby si dávám záležet, abych s kamarádkama zašla aspoň jednou týdně na víno."

3. Nerozdávejte rady

"Nikdy si nemůžete být jistí, že máte pravdu," upozorňuje Templar. "Vaši přátelé mají svou hlavu a svůj život znají lépe než vy." I když to s nimi myslíte dobře, mluvit jim do jejich rozhodnutí byste neměli.

I když vás přátelé výslovně požádají o radu, měli byste odolat. A už vůbec nikdy jim své rozumy nevnucujte, když se vás o to neprosili, radí. Co když je ovšem čeká nějaké závažné rozhodnutí a váš názor je upřímně zajímá?

"Ptejte se jich," doporučuje Templar. Podívejte se na jejich problém z různých úhlů a klaďte otázky, které jim pomůžou dobrat se k nejlepšímu řešení. Zkuste třeba: "Myslíš, že když to uděláš, budeš spokojená?" Nebo prosté: "Opravdu to chceš udělat?"

4. Nekritizujte jejich partnery

To je nepříjemná situace: vaše kamarádka má nového přítele a vy ho nemůžete vystát. Co teď? Richard Templar radí nekritizovat a respektovat její rozhodnutí (viz předchozí bod). Pokud možno se s ní vídejte o samotě, abyste předešla zbytečným konfliktům.

Podle úspěšného podnikatele jediné, co v podobných situacích můžete udělat, je držet se na uzdě, nechat si svoje názory pro sebe a mít radost, že se vaše kamarádka zamilovala. Když se vás zeptá, co si o jejím novém partnerovi myslíte, najděte si na něm vždycky něco pozitivního... A dál to nerozebírejte.

"Můj spolužák ze střední byl fajn kluk, hodně společenský typ," vzpomíná vysokoškolačka Veronika. "Pak ale přišla ONA. Byla o rok starší a měla ho pod pantoflem. Nikam ho nepustila samotného, dělala mu scény, a když s námi šla na drink, akorát si celý večer stěžovala, že se nudí."

"Často jsme mu říkali, ať si najde někoho lepšího, ale po čase ho naše dobře míněné rady tak štvaly, že se s námi přestal stýkat," dodává Veronika. "Dokonce se kvůli ní odstěhoval do jiného města. Po čase se s ní rozešel a začal zase chodit na srazy bývalé třídy, ale pochopili jsme, že si na to musel přijít sám. Přátelé do vztahů mluvit nemůžou."

5. Udržujte si dobrou karmu

"Vaši laskavost vůči jednomu člověku vám dost možná oplatí někdo úplně jiný nebo cizí. Ale když budete rozdávat všude tam, kde vám to bude připadat potřeba, tak si pište, že se vám to vrátí i s tučnými úroky," píše Richard Templar.

Dobrá karma je k nezaplacení. Budete-li k lidem přistupovat velkoryse, pozitivně a bez předsudků, určitě brzy zjistíte, že se vám to vrací. Princip je docela jednoduchý: pomáhejte lidem, které máte rádi, a buďte takoví přátelé, jaké byste sami chtěli.

"Několik let jsem dělal plavčíka na Bali," vypráví třicátník Tomáš. "Od tamních lidí jsem se naučil dělat vždycky pro druhé to, co by mě samotného potěšilo. Třeba když je kamarádka nemocná, přijdu jí uvařit polévku, protože vím, že by mi to taky udělalo radost. Navíc věřím, že každá laskavost se mi v nějaké podobě vrátí, až to budu nejméně čekat."