Pět chemikálií, které každý den ohrožují vaše zdraví

V poslední době se roztrhl pytel s různými výzkumy a studiemi, které spojují pět nejobvyklejších chemikálií s velkým množstvím nemocí včetně rakoviny, sexuálních poruch a problémů s chováním.

Je alarmující, že prakticky každý pokoj v každém domě pravděpodobně obsahuje nejméně jednu z těchto sloučenin, z nichž mnohé ještě před sto lety ani neexistovaly. Podle testů má většina z nás tyto látky v těle, tak není na škodu se s nimi blíže seznámit, jsou to bisfenol A (BPA), ftaláty, kyselina perfluoroktanová (PFOA), formaldehyd a polybromované difenylethery (PDBE).

Bisfenol A (BPA)

Co je zač

BPA je základním kamenem lehkého, čistého, žáruvzdorného a téměř nerozbitného plastu s názvem polykarbonát a rovněž se používá v epoxidové pryskyřici.

Najdete ho v lahvích na balenou vodu, v kojeneckých lahvích, potravinových boxech, v nádobí z plastu, v dětských plastových hrníčcích, ve vnitřku plechovek a konzerv, v elektrickém a elektronickém vybavení nebo v zubních výplních.

Jak se dostává do těla

Konzumací jídla nebo nápojů z obalů obsahujících BPA, batolata a malé děti jsou ohroženy dotekem ústy. BPA rovněž migruje ze zubních výplní do pacientových úst, plod dítěte je ohrožen přes matku. Téměř všichni lidé jsou vystaveni účinkům BPA, v Centru pro kontrolu a prevencí nemocí zjistili BPA v moči 93% testovaných lidí.

Zdravotní následky

Řada vědeckých studií poukazuje na zdravotní rizika způsobená expozicí bisfenalu A, a to i při velmi nízkých dávkách. Hrozí rakovina prsu, varlat či prostaty, cukrovka, astma a vývojové poruchy.

Podle dalších studií vystavení se BPA snižuje mužské sexuální funkce a může napodobovat ženský hormon estrogen a narušovat tak extrémně citlivé chemické signály v těle, neboli endokrinní systém. Podle FDA (Food and Drug Administration) může BPA negativně ovlivňovat vývoj plodu, batolat a malých dětí.

Regulace

Kanada, navzdory protestům průmyslu, již zařadila BPA mezi toxické látky a organizace Greenpeace požaduje okamžitý zákaz této látky v kojeneckých lahvích. BPA patří mezi jednu z pěti látek, které Agentura ochrany prostředí (EPA) zařadila mezi látky, kterým je věnována zvýšená pozornost. Nicméně FDA povoluje použití bisfenolu A u měkkých potravinových obalů.

Jak snížit ohrožení

Kupujte lahve z nerezové oceli a boxy a misky na potraviny ze skla. Pokud kupujete plast, zkontrolujte recyklační číslo na spodu. Když je tam číslo 7, můžete předpokládat, že obal obsahuje BPA, pokud není vysloveně napsán opak.

Přednost dejte čerstvé a mražené zelenině před konzervovanou. Neohřívejte plastové nádoby v mikrovlnce, neplňte je horkou vodou nebo jídlem a zbavte se poškrábaných dětských lahví a hrníčků z plastu.

Ftaláty

Co jsou zač

Tato skupina chemikálií změkčuje plasty a používá se také ke spojení chemikálií. Ftaláty jsou obsaženy v šampónech a kondicionérech, tělových a vlasových sprejích, v parfémech a toaletních vodách, v mýdlech, lacích na nehty, ve sprchových závěsech, lékařských hadičkách, v obalech na léky s postupným uvolňováním, v pláštěnkách a holínkách, v erotických pomůckách nebo v linoleu.

Jak se dostávají do těla

Ftaláty se do těla dostanou přes kosmetiku, při konzumaci některých léků, přes potraviny, vodu a prach. Již batolata jsou ohrožena dětskými šampony, tělovými mléky, krémy a pudry.

Téměř každý člověk je v současnosti vystaven ftalátům, kolují potravním řetězcem od plodin, přes domácí zvířectvo až k člověku, poté jsou opět vylučovány do odpadních vod.

Zdravotní následky

Podle studie z Mount Sinai existuje spojitost mezi prenatální expozicí ftaláty a výskytem deficitu pozornosti a hyperaktivity v pozdějším věku. Ftaláty jsou považovány za endokrinní disruptory a studie ukazují, že ftaláty ohrožují mužský sexuální a reproduktivní vývoj. Ftaláty také ohrožují funkce ledvin a jater a zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu.

Regulace

EPA zařadila ftaláty mezi chemikálie se zvýšenou pozorností. FDA povoluje ftaláty v pružných potravinových obalech. Americká vláda loni zakázala šest ftalátů pro použití u dětských hraček a dalších výrobků pro děti.

Jak snížit ohrožení

Vyhněte se šampónům, kondicionérům a jiné kosmetice, která je parfémovaná, protože ta většinou obsahuje ftaláty. Pozor si dejte na erotické gelové pomůcky, kterými se ftáláty dostávají rovnou do krve přímým kontaktem se sliznicí.

Kyselina perfluoroktanová (PFOA)

Co je zač

PFOA (Perfluorooctanoic acid) se používá při výrobě Teflonu a tisícovek dalších nepřilnavých, nešpinících a nepromokavých výrobků.

Jako příměs Teflonu a dalších nepřilnavých materiálů ji naleznete v kuchyňských výrobcích, především v pánvích a hrncích a u nepromokavého oblečení jako je například Gore-Tex. Vyskytuje se také v nábytku, kobercích a v nespočtu dalších průmyslových výrobků.

Jak se dostává do těla

PFOA proniká do těla inhalací kontaminovaného vzduchu a konzumací kontaminovaného jídla a vody. Podle některých vědců nepřilnavé pánve vypouští výpary, které se dostávají do jídla a to především při vysokých teplotách.

Zdravotní následky

PFOA se v životním prostředí nerozkládá a vyskytuje se v krvi téměř každého člověka. Je velmi toxická u krys a opic a při laboratorních testech způsobovala nádory jater, slinivky, prsou a varlat, dále poruchy vývoje mozku a zpomalení pohlavního dospívání. Zvláště toxická byla pro mláďata.

Regulace

PFOA je na seznamu chemikálií, které jsou podrobeny přísnému zkoumání společnosti EPA.

Jak snížit ohrožení

Možné vystavení můžete snížit používáním nádobí z nerezové oceli nebo litiny. Pokud používáte nepřilnavé nádobí, nepřepalujte a nevystavujte jej vysokým teplotám, které uvolňují jedovaté plyny.

Formaldehyd

Co je zač

Formaldehyd neboli metanal je bezbarvý, páchnoucí, jedovatý plyn, který se používá jako přísada v pryskyřici, kde funguje jako lepidlo při výrobě koberců a produktů z lisovaného dřeva.

Používá se také k výrobě polymeru, který je využíván na výrobu hnojiv, překližek, papíru a třískových desek, je obsažen rovněž v dřevotřísce, dřevovláknině a záclonách. Používá se i jako konzervační prostředek pro některé potraviny, kosmetiku a léčiva.

Jak se dostává do těla

Formaldehyd se do těla dostane dýcháním výpustných plynů z výrobků, které ho obsahují, je přítomný i ve výfukových plynech aut a cigaretách. Snadno se vstřebává v plicích a trávicím ústrojí.

Zdravotní následky

Metanal má štiplavý zápach, dráždí pokožku, oči a dýchací cesty, vyvolává bolesti hlavy a záněty sliznice. Vyšší koncentrace může způsobit vážné respirační problémy jako je zánět průdušek a plic, dále zákal rohovky nebo i ztrátu zraku.

Formaldehyd byl organizaci IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny) klasifikován jako lidský karcinogen způsobující rakovinu dýchacího a gastrointestinálního traktu.

Jak snížit ohrožení

Vybírejte si nábytek bez formaldehydu, nebo si nábytek s metanalem kupujte jen na venkovní použití. Pokud máte doma dřevěné výrobky s formaldehydem, zvyšte větrání, snižte vlhkost klimatizací nebo odvlhčovačem vzduchu a udržujte svůj byt v chladu.

Polybromované difenylethery ( PBDE)

Co jsou zač

PBDE je skupina chemikálií používaná jako samozhášeče, což znamená, že snižují riziko vzplanutí a zpomalují oheň, když vzplane. Tyto látky se skrývají v televizi, počítačích, v drátových izolacích a v molitanu. Časem se PBDE uvolňují z televize a ostatních výrobků a akumulují se v prachu.

Jak se dostávají do těla

Hlavní cestou do našich těl je polykání a kontakt s prachem kontaminovaným PBDE. K expozici může dojít i přes vodu a jídlo. Kojenci jsou ohroženi mateřským mlékem.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci chorob se hodnoty PBDE u lidí rapidně zvyšují od 60tých a 70tých let, když se začaly tyto chemikálie používat.

Zdravotní následky

PBDE se akumuluje v těle zejména v tukových tkáních a podle toxikologických testů mohou způsobovat poškození jater a ledvin, poruchy štítné žlázy, zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny jater a narušují vývoj plodu v těle matky. Podle EPA také ovlivňují mozek a chování.

Regulace

PBDE rovněž patří mezi chemikálie, které jsou podrobeny přísnému zkoumání společnosti EPA.

Jak snížit ohrožení

Můžete snížit počet televizí a jiných produktů se samozhášeči domácnosti, nebo se pokusit nalézt výrobky bez PBDE. Velmi důležité je často utírat prach v místnostech, kde jsou produkty s PBDE umístěny.