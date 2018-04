Kdo získá auto? Je sama na 8 dětí v pěstounské péči a hospodářství

Pomůže každé kliknutí OnaDnes.cz ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a generálním partnerem ŠKODA AUTO připravila speciální projekt TERIBEAR jede domů, jehož cílem je podpořit vybranou pěstounskou rodinu. Každý čtvrtek přineseme jeden z celkem devíti příběhů pěstounských rodin. Jedna z nich dostane auto a vy svými hlasy rozhodnete, která to bude. Rodina, která získá v závěrečném hlasování (od 22. 11. - 2. 12) nejvíc vašich hlasů, získá vůz značky ŠKODA Citigo a auto převezme na vánočním Jarmarku OnaDnes.cz 7. 12. 2013. Pokud byste chtěli Janě Borkovcové pomoct rovnou libovolnou částkou, můžete prostřednictvím veřejné sbírky Nadace Terezy Maxové dětem na číslo 2102710424/2700, variabilní symbol 01. Jak poslat nadaci DMS se dozvíte zde.

Jana Borkovcová vychovala se svým manželem čtyři vlastní děti, které jsou již dospělé, s rodinou bydlí jen dvacetiletá Rozálie. Postupně si ale Borkovcovi vzali do pěstounské péče dalších osm dětí: Ivetu (18), Dominiku (15), Petra (14), Evu (14), Jana (13), Nikolase (13) Borise (9), Kristýnku (8).

Jenže před třemi lety postihla rodinu tragická událost. Tatínek zemřel a Jana zůstala na výchovu dětí sama.

Bydlí na polosamotě na kopci u lesa. Mají doma velké hospodářství, jalovice, býka, prase, kozu, králíky a ještě jezdí pracovat na pole. Janě Borkovcové pomáhají dospělí, již ženatí, synové, sousedé a kamarádi, aby vše zvládla.

Do toho ještě Jana učí dvě z dětí sama doma. Moc si to pochvaluje a děti také. "Nemusím řešit poznámky od učitelů, neztrácí nikdo žádné průkazky na dopravu, v zimě, když je u nás dva metry sněhu a nejezdí autobusy, nemusím například řešit, jak všechny děti dostanu do školy, což mi šetří čas i nervy."

Celé dopoledne dělá paní učitelku a vidí v tom smysl života. Nevadí, že na celé hospodářství jí zbývá čas až odpoledne. Borkovcovi byli oba velmi pracovití a navíc empatičtí. Když žil pan Borkovec, jezdil ještě na Ukrajinu pomáhat sirotkům.

Všechny děti rády zpívají, hrají na hudební nástroje a sportují.

Jana má starší Oktávii, která často potřebuje opravy, což stojí stále nějaké peníze. Synové jí radí, aby auto zkusila prodat a pořídila si nové, ale na nové auto nejsou v rodině peníze, tak se nákup stále odsouvá.