OBRAZEM: Pěšinka uprostřed je hit sezony. Sluší všem délkám vlasů

0:30 , aktualizováno 0:30

Kdo sledoval přehlídky pro sezonu jaro - léto 2015, asi už tuší, že se do módy vracejí 70. léta. Platí to i pro make-up a úpravu vlasů: v praxi to znamená třeba to, že hitem bude letos pěšinka posazená pěkně uprostřed hlavy. Ať už v doprovodu rozevlátých vln, nebo dokonale uhlazených culíků. Inspirujte se.