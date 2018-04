Pes místo rentgenu? Zatím ne

Úkolem psů bylo očichat vzorky moči zkoumaných osob a označit nemocného člověka. Studie, která vyšla v odborném časopise British Medical Journal, je první svého druhu.

Jak může pes poznat rakovinu? Podrobný výzkum ukázal, že v nádoru se vyskytují v malém množství látky, které ve zdravém organismu nejsou. A protože některé z nich mají poměrně výrazný pach, pes je ucítí.

V průběhu testování ale byli psi úspěšní méně než v polovině případů. To je pro využití v medicíně bohužel málo.

Doktor Jim Walker z Univerzity na Floridě soudí, že psi nebyli dostatečně vycvičeni. Předpokládá, že bude možné dosáhnout ještě mnohem lepšího výsledku. "Využití psů by mělo smysl jen v případě, že by byli schopni odhalit rakovinu dříve než lékaři."

Nahradí tedy pes moderní přístroje? Rozhodně ne. Pes by se využíval spíš k vytipování rizikových lidí. Ty by bylo nutné podrobit dalšímu vyšetřování tak, jak je to běžné dnes.

Rentgen, počítačová tomografie, ultrazvuk nebo magnetická rezonance - jen těmito metodami se dá zjistit přesná poloha nádoru a jeho velikost. A k dispozici je celá řada dalších speciálních vyšetření, které upřesní povahu onemocnění.

Co všechno by pes mohl odhalit? V současné době různé vědecké týmy pracují na dalším využití psů. Zkouší se například rozpoznání nádoru plic nebo jater z dechu nemocného. Z pachu moči by pak ještě bylo možné zjistit nádor prostaty u mužů. Dále by připadal v úvahu i zhoubný nádor kůže.

Proč je ale pes schopen pach odlišit a člověk ne? Je vědecky dokázáno, že pes ucítí látku v až sto tisíckrát nižší koncentraci než člověk. Pes to ale ve srovnání s člověkem nemá těžké. Lidským hlavním smyslem je totiž zrak. Čich člověk potřebuje k životu velmi málo. Někdy si ani nevšimne jeho úplné ztráty. Například když má rýmu.

Jestli jste se ale těšili na dobráckého kokršpaněla místo studeného kovu rentgenu, mohli byste být také zklamáni. Možná nakonec nebudeme psy k detekci rakoviny vůbec potřebovat. Výzkumníci se již snaží vyvinout další přístroj - elektronický nos. Zda se jim to podaří, zůstává zatím otázkou budoucnosti. Do té doby nám musí vystačit současná technologie.