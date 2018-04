Muž umí uznat chybu, naráží Peroutkova vnučka na výroky Zemana

Stát před tabulí jí přikázala učitelka. Prý proto, aby děti viděly, jak vypadá buržoazní dítě. Poníženě se ale necítila. „Naopak! Já byla děsně pyšná,“ vzpomíná po letech.

Buržoazní dítě byla kvůli dědečkovi - spisovateli Ferdinandu Peroutkovi. O něm prezident Zeman nedávno prohlásil, že byl fascinován nacismem. „Nehorázná lež! Muže dělá mužem i to, že umí uznat chybu,“ říká v rozhovoru a vysvětluje, proč se rozhodla obrátit na soud.

Když se Terezie narodila, byl Peroutka už v emigraci. „Mluvila jsem s ním po telefonu, když mi bylo deset,“ vzpomíná. „Některé věci mám po něm. Třeba zásadovost, potřebu pravdy. Když mě někdo zklame, odříznu ho. Přesně to dělal dědeček. S mámou nemluvil rok, protože mu zalhala, že přečetla nějakou knížku, co jí dal.“

Její matku vychovával právě Peroutka. Ten se totiž rozvedl a dceru dostal do péče, což bylo tehdy naprosto nevídané. „Babička už měla někoho jiného a on by nesnesl, aby se o jeho dceru staral cizí muž,“ vysvětluje Kaslová.