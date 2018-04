Perníkové knedlíky s povidly v brandy omáčce s mandlovými lupínky

Doba přípravy

95 min

Množství

4

suroviny na 4 porce

500g měkkého tvarohu v kostce

30g másla

1 vejce

140g hrubé mouky

4 lžíce krupicového cukru

1 vanilkový lusk

2 lžíce perníkového koření

nastrouhaná kůra z 1/2 pomeranče a 1 citronu

hladká mouka na pomoučení a obalení

200g švestkových povidel

1 lžíce krupicového cukru do vody

sůl

Omáčka:

125g másla

125g cukru krystal

150ml brandy

V míse smíchejte tvaroh, máslo, vejce, hrubou mouku, cukr, zrníčka z vanilkového lusku, perníkové koření a pomerančovou i citronovou kůru. Hnětením připravte na pomoučeném stolu či válu hladké těsto, ze kterého vytvořte váleček. Nezpracovávejte je dlouho, protože těsto má tendenci po chvilce řídnout.

Tácek potáhněte potravinovou fólií. Do tohu mikrotenového sáčku udělejte malý otvor, nebo použijte cukrářský sáček, který naplňte povidly. Na připravenou plochu dávkujte malé kopečky, kterými budete později plnit knedlíčky (udělejte 16 kopečků). Takto připravené je dejte asi na 20 minut zamrazit.

Váleček z těsta rozkrájejte na jednotlivé kusy asi 3cm široké (záleží na vás, jak velké knedlíčky budete chtít vytvořit).

Poprašte si ruce hladkou moukou, vezměte jeden kousek těsta, zmáčkněte ho na placku, doprostřed položte povidlový kopeček a zabalte ho do zbytku těsta. Takto připravený knedlíček ve finále uchopte do obou dlaní, vyválejte z něj krásně hladkou kuličku a zlehka ji obalte v hladké mouce. Opět pracujte rychle, aby si těsto udrželo svoji konzistenci.

Připravené knedlíčky dejte vařit do mírně osolené vody s 1 lžící krupicového cukru asi na 8-10 minut. Pro ovonění vložte do vody 1 prázdný vanilkový lusk.

OMÁČKA:

Máslo s cukrem nechte v rendlíku rozpustit a stále míchejte, protože cukr nesmí začít karamelizovat. Zalijte brandy a k horkému základu na omáčku opatrně přiložte hořící špejli. Nechte vyhořet alkohol a poté metličkou promíchejte. Vznikne hladké a čiré glazé (omáčka).

JAK NEJLÉPE SERVÍROVAT?

100 g plátků mandlí

2 blumy

1 lžíce másla

máta na ozdobení

Na suchou pánev vysypte plátky mandlí a 5 minut restujte. Blumy rozpulte a nakrájejte na velmi tenké plátky. Můžeteje zkusit krájet jako cibuli, tedy nedokrajovat plátky až do konce, aby zůstaly pěkně pohromadě. Hotové knedlíčky dejte na pánev, v níž jste rozpustili máslo, a opatrně je promíchejte. Přesuňte je na talíř, polijte decentně brandy omáčkou, posypte mandlemi a dozdobte nakrájenou čerstvou blumou a mátovými lístky.

Poznámka

Příloha se nehodí žádná, jelikož ji pokrm nepotřebuje, sám o sobě je přílohou :-) Servírování popsáno v postupu přípravy a k pití doporučuji čirou vodu, jelikož pokrm je sám o sobě tak výrazné chuti, že už ji nepotřebuji doplňovat něčím jiným. Pro toho, kdo na vhodném nápoji trvá, tomu bych doporučila např.sekt či dezertní víno.