Perníkové buchtičky

Do mísy prosejte mouku se sodou a s kypřícím práškem, přisypte sůl a všechno koření. V kotlíku umíchejte metličkou vejce s máslem a cukrem a po troškách dobře zašlehejte smetanu. Tuto směs pomalu vmíchejte do připravené mouky. Dobře vymažte formičky na buchtičky - muffins - a naplňte je do dvou třetin těstem.