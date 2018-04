Permanentní make-up zdarma získala nevěsta Šárka

HLASOVALI JSTE ZDE

Do hlasovacího finále postoupilo sedm čtenářek. Vítězku vybrali čtenáři. Abyste se mohli lépe rozhodovat, komu přidělit svůj hlas, mohli jste si přečíst zdůvodnění, proč si která z žen permanentní make-up přeje. Je uvedeno místo popisku pod velkou fotkou každé finalistky. Zákrok nafotíme a výsledek zveřejníme příští týden.

Vítězka podstoupí zákrok v renomovaném plzeňském studiu Tattooumi.

"Nejvíc si u nás zákaznice nechávají dělat právě obočí a oční linky, pak konturu rtů, někdy i jejich výplň a sem tam některá stojí také o pihu krásy," říká majitelka salonu Milena Matoušková. "Spolupracujeme také s plastickými chirurgy, tetováním maskujeme jizvy po operacích, zkrášlujeme i pacientky po chemoterapiích."

Ceny v salonu Tattooumi

(jen pro informaci, naše čtenářka neplatí nic) obočí 3 500,- horní oční linky 1 800,- dolní oční linky 1 500,- kontura rtů 3 500,-



Ženám se světlejší pletí prý permanentní make-up vydrží kratší dobu, tmavším typům déle. Oční linky vám po něm zůstanou dva roky, obočí až o rok déle, a budete-li si přát i konturu rtů, ta vydrží až šest let. "Používáme mast na znecitlivění kůže. To, co žena ucítí, lze přirovnat k vytrhávání obočí," vzkazuje paní Matoušková těm, které by se bály.

Celý make-up trvá asi hodinu, včetně konzultace na začátku. "Večer už zákaznice o zákroku ani neví. Do týdne odpadnou i malinkaté stroupky, které ani okolí nezaregistruje, a může se začít normálně malovat a pudrovat," popisuje Matoušková.