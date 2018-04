Permanentní make-up vás může permanentně zohyzdit

Obliba permanentního make-upu ve světě stále stoupá. Permanentní make-up rtů, očních víček nebo obočí podstoupí jen ve Spojených státech ročně na osm milionů žen, uvádí agentura Reuters.

Jen málokterá z nich si však přitom uvědomí, že podstupuje riziko, jehož výsledkem může být několikaleté zohyzdění obličeje.

Zohyzdění na několik let

Mezi odborníky je už delší dobu známá skutečnost, že u některých lidí se může objevit alergická reakce na inkoust, který se u permanentního makeupu, stejně jako u tetování, jehlou vpravuje do spodních vrstev kůže. Nicméně nová studie ukázala, že počet takto postižených klientů (především žen) stále stoupá a že tyto alergické reakce mohou přetrvávat roky.

Studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v novém čísle New England Journal od Medicine, trvala tři roky a bylo během ní sledováno devadesát dva žen, které měly po podstoupení permanentního make-upu nějaké problémy.

Lékaři zjistili, že devadesát procent z nich trpělo otoky a postižené místo bylo mimořádně citlivé na dotek. Zároveň ženy pociťovaly nepříjemné svědění. Čtyřem z pěti žen se udělaly na místě, kam byl inkoust vstříknut, zatvrdlé boule.

Navíc téměř sedmdesát procent respondentek nebylo stále vyléčeno ani v době, kdy už výzkum končil. To znamená, že u sledovaných žen trvala alergická reakce od pěti měsíců do více než tří let.

"Tělo zkrátka někdy vnímá vstříknutý pigment jako cizí těleso a reaguje na něj tak, že se zanítí," říká doktorka Allen Marmurová, vedoucí dermatologie v lékařském centru v New Yorku, kterou při této příležitosti oslovil magazín Forbes. "Postižená oblast se zanítí, nateče, zčervená a vypadá jako nevzhledná stará jizva. Jde o skutečně velmi nepříjemný a nepřitažlivý efekt, který je o to ironičtější, že ženy si obvykle nechávají dělat permanentní make-up kvůli zvýšení atraktivity."

Pravděpodobnost se zvyšuje

Ačkoli kosmetické salony, které permanentní make-up provádějí, tvrdí, že alergické reakce na inkoust jsou velmi výjimečné, odborníci varují, že jde o stále častější jev.

"Nelze předem odhadnout, u koho se tato bouřlivá reakce objeví, a u koho ne," pokračuje doktorka Marmurová. "Pravděpodobnost se však výrazně zvyšuje u těch, kteří trpí už nějakou jinou alergií, nebo mají s alergickou reakcí svého těla zkušenost. A protože počet alergiků ve světové populaci neustále stoupá, stoupá i pravděpodobnost tohoto vedlejšího efektu permanentního make-upu."

Problémem je, že jakmile se tato reakce objeví, je velmi obtížné ji odstranit. Úplné odstranění inkoustu je složité a alergická reakce proto vydrží často i několik let. Jen zcela výjimečně se, podle odborníků, objeví alergická reakce u člověka, který už má tetování či permanentní make-up několik let.