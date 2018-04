Perly znamenají luxus. Můžete si je ale dovolit i vy

Perly jsou oblíbené už od pradávna. Panovníci po celém světě nosili šaty poseté pravými perlami a ještě v 19. století bylo nošení perel výsadou králů a vysoké šlechty.

Zhruba 99 % všech perel dnes tvoří perly uměle vytvořené a vypěstované na perlových farmách.

Nosila je dokonce i Kleopatra, která je používala i ke zhotovení nápoje lásky a rozpouštěla je ve víně. Po vypití mají údajně afrodiziakální účinky.

V antickém Řecku perla představovala znak čistoty, pro Římany symbol půvabu a blahobytu. Čínští lékaři je používali k léčení šílenství a Arabové z nich vyráběli elixír mládí. Rozpustili perly v octu nebo citronové šťávě a tento nápoj údajně omlazoval.

Paris Hilton s náhrdelníkem z černých perel za 80 000 dolarů

Perly jsou prostě symbolem luxusu a bohatství. Prášek z perel je velmi oblíbený v kosmetice, protože má údajně omlazující, revitalizační, detoxikační a harmonizující účinky.

Perly a šaty ve stylu "malé černé" vám dodají eleganci a noblesu. Podívejte se třeba na Audrey Hepburnovou ve filmu Snídaně u Tiffanyho, kdy má na sobě jen klasické černé šaty, podpořené jednoduchým perlovým obojkem s ozdobnou sponou. Vypadá božsky.

Mořské perly jsou cennější

Audrey Hepburnová, Snídaně u Tiffanyho

Existují perly mořské a říční (sladkovodní). Ty mořské jsou cennější a mohou dosahovat dokonce velikosti až 14 mm! Nejvzácnější jsou pravé perly, které byly vyloveny z hlubin oceánů.

Perla vzniká tak, že se do lastury dostane zrnko písku. Perlorodka se ho snaží izolovat a obalí ho vrstvami perleti. A za několik let z něj vznikne perla.

Největší nalezená perla, zapsaná v Guinessově knize rekordů, se nazývá Perla z Laotze či Alláhova perla a váží 6,37 kg. Její průměr je 14 cm a délka 24 cm. Byla nalezena v roce 1934 v Palawanu na Filipínách.

Nejvíce se perlorodky vyskytují v oblasti Perského zálivu, Austrálie a Japonska. Ve vodách Francouzské Polynésie se dokonce dají nalézt černé perly.

Perly se dají pěstovat i uměle a to tak, že se do lastury perlorodky chirurgicky vloží malá kulička, z které se zhruba do tří let stane perla. Tyto kultivované perly se na přelomu 19. a 20. století masově rozšířily do celého světa a dnes už si perlový náhrdelník díky tomu může dopřát skoro každá žena, aniž by ji to finančně zruinovalo.

Jak poznat pravé perly

Na internetu lze zakoupit kvalitní perlové šperky, ale mělo by se nakupovat jen u spolehlivých prodejců, kteří k nákupu garantují originální certifikát pravosti. Pokud ho daný prodejce nenabízí, je velké riziko, že perly budou umělé nebo kultivované z perlových farem.

Čím častěji je nosíte, tím více se lesknou

Perly narušuje kyselé prostředí, a je proto potřeba chránit je před lidským potem. Po každém použití je tedy lehce otřete vlhkým hadříkem. Pozor, mohou se poškodit mechanicky stykem s tvrdými předměty nebo horkem.

Potřebují-li perly očistit, můžete je omýt ve slabém mýdlovém roztoku měkkým hadříkem. Nejlepší ale je ponechat údržbu perlových šperků odborníkovi.

Všichni odborníci se shodují v tom, že nošení na lidském těle perlám prospívá, jsou pak lesklé a zářivé. Naopak, když je někdo schovává dlouho v šuplíku nebo trezoru, mohou zmatnět a někdy i popraskat.