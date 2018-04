Perfektní zimní kabát? Vyplatí se investovat do kousku ušitého na míru

Záplava kabátů na nás číhá snad v každém obchodě. Existuje mnoho střihů, barev, možností. Ale jak si v tom množství vybrat ten pravý? Ten, který nám bude slušet, dostatečně nás uchrání před zimou, ale také zohledňuje, kam a k čemu ho budeme nosit?

Jedna z cest určitě vede skrz pátrání v obchodních centrech. To však vyžaduje pečlivé zkoušení, které zabere mnoho hodin času. A do toho se většina z nás nehrne. Mnohem jednodušší a efektivnější volbou je ujasnit si, jak by měl náš ideální kabát vlastně vypadat.

Seznam toho, co nám sluší

„Neexistuje návod, jak na první dobrou najít ten správný. Dá se však vypíchnout pár bodů, které pomohou. Ušetřené peníze pak můžeme utratit jinak. V zimě třeba za horkou čokoládu a kornout pražených mandlí v cukru,“ říká stylistka a návrhářka Kamila Vodochodská, která se specializuje na vytváření efektivního šatníku.

Podle ní bychom pátrání po vysněném kousku měli začít tím, že si na kus papíru sepíšeme, co od něho očekáváme. Pomineme-li to, aby nám slušel, sedl jako ulitý a bylo v něm teplo, což bereme jako standard, je důležité si říci, k čemu ho budeme nejčastěji nosit. Kozačky na podpatku nebo šněrovací obuv s výraznou podrážkou? Kabelka přes rameno či batůžek? Jaké odstíny tyto kusy mají? Jakou strukturu a styl?

„To vše vám napoví, jakou by měl mít kabát barvu, délku, základní tvar či chcete-li střih. Zamyslete se také nad tím, z čeho je kabát ušitý. Jaké kabáty vám v minulosti sloužily a jestli byly praktické,“ radí Kamila Vodochodská.

Jednoduchost na celý život

Ne nadarmo se říká, že kouzlo je v jednoduchosti. Jednoduchá silueta, délka pod kolena a kapuce. Podle designérky Josefiny Bakošové to úplně stačí. „Preferuji jednoduchý kabát, žádné komplikace. Do města na přecházení z místa na místo elegantní vlněný kabát. Pokud vím, že se budu pohybovat spíše venku, potřebuji kabát zateplený, nejlépe péřový,“ říká.

Vedle limitovaných kolekcí šije kabáty i na míru. Jeden kousek jí zabere zhruba dva až tři týdny. „Všechno, včetně délky rukávů, se řeší na zkoušce a dá se krásné přizpůsobit zákaznici. Na co opravdu kladu důraz, jsou funkční materiály,“ popisuje Josefina Bakošová.

Kvalitní vlna hraje prim

Přestože kabáty ušité na zakázku stojí o něco více, jejich kvalita je mnohonásobně vyšší. „Přikláním se k variantě jeden kabát na celý život. Sice za něho budete muset zaplatit najednou více peněz, ale pokud investujete do kabátu, který je ušitý z kvalitních materiálů, tak uvidíte, že se vám tato investice mnohokrát vrátí a navíc budete i ekologičtější,“ radí Maruška Václavová, autorka blogu o módě.

Poctivý český kabát Unikátní projekt, který klade důraz na elegantní design, kvalitní materiál a poctivé řemeslné zpracování. Stojí za ním Daniela Ettlerová tvořící pod značkou DAYA. Spolu s Tkalcovou Kubák ve Strmilově a švadlenami z městečka Březnice se pustila do zakázkové tvorby limitované edice kabátů z české ovčí vlny. Kabáty jsou navrženy v několika základních designech na míru budoucím majitelkám, které se mohou těšit na skrytý podpis v podšívce. Budou tam totiž vyšity jejich iniciály.

Slušivé kabáty se každopádně podle ní dají sehnat i v řetězcích, jako je například Mango, Lindex či Zara. Pozor však na kvalitu materiálů. Ta hraje u kabátů prim. „Vždy si všímejte, z čeho je kabát ušitý. Pokud bude na cedulce 100% polyester, bude kabát sice pěkný, ale jen pár nošení, ale hlavně - polyester vás opravdu moc nezahřeje,“ říká Maruška Václavová.



„Vlna je základem úspěchu při hledání vhodného kabátu. Jedny z nejhřejivějších a nejlehčích jsou vlněné kašmíry, mohér, alpaca, lama nebo velbloud. Nejdražší a nejkvalitnější je pižmoň či vikuňa,“ vyjmenovává Kamila Vodochodská materiály, které nás spolehlivě zahřejí.

Pozor na cedulky a složení materiálů

Dodává však, že je třeba si dávat pozor na jejich procentuální zastoupení. Na etiketě by měly tyto materiály převládat. „To, co zaručuje hřejivost, je 100% zastoupení jednoho druhu vlákna či mix výše zmíněných prvků,“ říká stylistka. Kvalitu materiálu odhadnete i hmatem. Čím lehčí kabát bude a čím bude mít lesklejší povrch, tím máte větší šanci, že nakupujete vlněný odpad spojen pouze lepidlem.

Minimální množství přírodního hřejivého vlákna musí být 50 %, při 60 až 80 % již začnete hřejivost cítit. Materiál, který bude kupříkladu 50% vlna a 50% PES (polyesterová vlákna), je spíše kabátek jarní či podzimní. „Cokoliv, co je pod 30 % vlněného vlákna, jsou již zcela vyhozené peníze, bude-li těchto 30 % ve směsi např. s nylonem, akrylem, polyamidem, polyesterem a elastanem, nepocítíte hřejivost už vůbec,“ popisuje Kamila Vodochodská.

Kvalitní materiál máme. A jaký střih? „Pokud nosíte široké nabírané sukně, je lepší zvolit kabát se střihem do A a hlavně - kabát by měl být vždy delší, než je délka vaší sukně. Vyčuhující lem šatů či sukně není úplně estetický,“ radí blogerka Maruška Václavová.