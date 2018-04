Perfektní obočí dá obličeji výraz. Víme, jak na něj

Trhání

Pokud si chcete upravovat obočí sama bez zásahu kosmetičky, je vždy důležité dodržovat jeho přirozený tvar. To znamená, že by začátek obočí měl být v linii s vnitřním koutkem oka a chřípím nosu a konec stejně tak v linii s vnějším koutkem.

Osvědčeným trikem, jak přesně určit hranice obočí, je přiložit si tužku svisle k nosu, a kde se protne s obočím, tam by mělo začínat. Mezera mezi obočím by měla být o malinko širší, než je šířka oka.

Obočí by se mělo upravovat každé tři týdny, protože chloupky rychle dorůstají. "Vytrhané obočí má tvořit mírný oblouk, který by měl ale kopírovat jeho přirozený tvar. Nikdy si netrhejte obočí do úzké čárky, která působí nepřirozeně až vulgárně," radí kosmetička Eva Novotná.

Základem při trhání obočí je samozřejmě kvalitní pinzeta. Chloupky by se měly vytrhávat ve směru, kterým rostou, a spíše jednotlivě než po trsech. Pokud máte příliš citlivou pleť se sklonem k zarudnutí, naneste ihned po trhání krém s aloe vera, který má zklidňující účinky.

Laser a pulsní světlo

Pokud vás trhání nebaví a nechce se vám chodit ke kosmetičce na jeho úpravu, zvolte laserovou epilaci.

Laser trvale zničí cibulku, ze které chloupek vyrůstá. Laserový paprsek se vstřebává v tmavém pigmentu chloupku a jako po vodiči sjíždí do cibulky chloupku.

"K trvalému zničení dochází pouze u cibulek, ve kterých právě obočí roste, což je většinou kolem 15-20 % chloupků v jednom sezení. U ostatních dojde pouze ke spálení chloupku, ale nezničí se folikul. Současné epilační lasery jsou tedy schopné odstranit chloupky s dostatečným množstvím pigmentu. Bohužel světelnými technikami nelze odstranit šedivé obočí," vysvětluje korektivní dermatoložka Edita Jatšová z Laserového centra Anděl.

Zákrok trvá jen několik minut a standardně se provádí bez jakékoli anestezie. Pocitově jej lze přirovnat ke klasickému trhání obočí pinzetou či voskem.

"Po zákroku vypadá ošetřená plocha stejně, je mírně zarudlá řádově minuty, výjimečně hodiny. Doporučujeme ošetřovat hojivým krémem do úplného zklidnění a chránit před sluncem krémy s UV faktorem," říká Edita Jatšová.

Epilace se opakuje v intervalech několika týdnů, přičemž tato doba se neustále prodlužuje. K dokonalému efektu je většinou zapotřebí pět až sedm sezení.

K dalším technikám patří fotoepilace: snaha o ničení cibulek intenzivním pulsním světlem. Princip zákroku je opět vychytávání v tmavém pigmentu. "Světlo není ale tak koncentrované jako u laserového zákroku a devastace folikulů tedy není tak účinná," říká Edita Jatšová.