Pepa Vojtek: U českých komedií se skvěle odreaguji

Kniha

DRÁKULŮV ŠVAGR

Drákulův švagr od Miloslava Švandrlíka. Je to kniha humorně podaných hororových příběhů. Měl jsem po dědovi první vydání této krásné knížky, ale někomu jsem ji bohužel před časem nenávratně půjčil… Švandrlíkův humor mám moc rád. Líbily se mi i Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka a takové Černé barony jsem četl asi šestkrát.

Ale vzhledem k tomu, že času na čtení knih mám v poslední době velmi málo, když máme s mojí ženou Libuškou aspoň trochu volna, hned se ženeme do kina.

***

Nejlepší z povídek z Drákulova švagra, jako Břitva nebo Geniální plán, natočil v 90. letech 20. století režisér Karel Smyczek v rámci stejnojmenného seriálu. Na VHS je vydal Bonton Home Entertainment.

Film

ČESKÉ KOMEDIE

Mám rád české komedie, při kterých se vždycky skvěle odreaguji. Moc mě baví filmy pánů Zdeňka Svěráka a Jiřího Menzela nebo třeba ty, které byly natočené podle knih Bohumila Hrabala. Hodně se mi líbí také starší české animované filmy Břetislava Pojara a Jiřho Trnky, třeba Staré pověsti české jsou naprosto skvělé. Rád si pouštím také filmy Karla Zemana.

No a občas se rád vypravím na cestu ke hvězdám a pustím si nějakou "pěknou" science fiction z americké produkce.

Místo

DOMA

To znamená všude tam, kde se cítím dobře. Není to dané tím, kde jsem se narodil (to si ostatně člověk nevybírá), ale tím, kde jsem doopravdy šťastný. A to jsem s mojí manželkou Libuškou u nás doma nebo v přítomnosti mých dětí, a to ať jsme kdekoli.

Šťastný jsem samozřejmě taky u mých rodičů či s partou dobrých kamarádů. Jak se říká, není podstatné, kde žijete, ale s kým.

Člověk

KRÁL ARTUŠ

Kromě rodiny - manželka Libuška, moje děti a rodiče, sestra Jana - se hodně vracím do dob dávných (myslím hodně dávných, ne dobu těsně před 17. listopadem 1989). Třeba do doby krále Artuše nebo tří mušketýrů, kdy si chlapi stáli za svým slovem a podání ruky nebo slib byl víc než smlouva na papíře, kdy čest byla víc než zlato a pro úsměvy žen se bojovalo v turnajích podle pravidel. To je bohužel všechno pryč.