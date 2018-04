Peníze za obrázky dostanou děti z Grozného

Dražba tří obrázků dětí z Grozného. Předmětem dražby jsou tři obrázky, které namalovaly děti z dětského domova Berkat v čečenském Grozném. Pravidla aukce obrázků (dále jen „Aukce“): I.

Úvodní ustanovení 1. Organizátorem Aukce je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Na Příkopě 31 (č.p. 988), Praha 1, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „Organizátor“). 2. Aukce bude probíhat od 10.12.2001 od 10 hodin do 11.12.2001 do 16:00, tedy celkem dva dny, a to na internetových stránkách provozovaných organizátorem, které jsou zpřístupňovány veřejnosti pod doménou www.idnes.cz/aukce 3. Cílem Aukce je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy, resp. výběr nejvyšší nabídky ceny za tři dětské kresby. Nejvyšší částku poté vítězný Účastník poukáže na konto sdružení Berkat, které provozuje dětský domov v čečenském městě Groznyj. 4. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je platně zaregistrována v muj.idnes.cz a která má plnou způsobilost k právním úkonům. 5. Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svůj návrh. 6. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit. II.

Průběh Aukce 1. Aukce bude zahájena organizátorem dne 10.12.2001 zveřejněním základní ceny na internetové stránce na adrese uvedené v článku I. odst. 2. 2. Po zveřejnění základní ceny dle předchozího odstavce mohou Účastníci Aukce posílat Organizátorovi své závazné návrhy ceny převyšující tuto základní cenu, minimálně však o 1.000,- Kč a násobky, a to prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.idnes.cz/aukce . O pořadí nabídek se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě údajů uvedených v registračním formuláři muj.idnes.cz. Pokud se registrační údaje ukáží být nepravdivými či pro Aukci nepostačujícími, Organizátor takový návrh z Aukce vyřadí. Jinak návrh s označením Účastníka uveřejní na stránkách Aukce. 3. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více návrhů, přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší. 4. Návrhy může Účastník posílat v průběhu dnů, kdy Aukce probíhá, a to vždy od 10.00 do 16.00 kdykoliv během trvání Aukce. 5. Organizátor do 10 dnů po ukončení Aukce vyzve vítěze Aukce, tedy Účastníka, který podal návrh s nejvyšší cenou, k poukázání ceny na konto sdružení Berkat, v jehož prospěch peníze půjdou. 6. V případě, že vítěz Aukce odmítne smlouvu uzavřít, popřípadě nezaplatí cenu za vydražené obrázky ve sjednané lhůtě, může Organizátor vyzvat druhého, popř. dalšího v pořadí k uzavření smlouvy a zaplacení ceny, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší Organizátorovi. IV.

Osobnostní práva Účastníků Účastí v Aukci každý Účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny vítěze Aukce, popř. Účastníka, který v souladu s ustanovením článku III. odst. 6 získá VIP zájezd, ve sdělovacích prostředcích, zejména nikoliv však jen v deníku Mladá fronta DNES a internetovém magazínu iDNES, a to i za účelem propagace Organizátora s tím, že Účastník zároveň souhlasí s tím, aby Organizátor (popř. pro něj třetí osoby) pořizoval a dále za výše uvedeným účelem šířil jeho projevy na zvukových a obrazových záznamech. V.

Zveřejnění pravidel Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách stránkách www.idnes.cz/aukce.