Peněženku byste neukradla. Ale 20 minut denně pro sebe můžete

Vědomí, že lidem pomáháte, bývá příjemné. Stejně jako pocit, že jste na roztrhání. Když se ale z času věnovaného rodině stane povinnost a k setkáním s kamarádkami se musíte nutit, nikdo z nás se nebude cítit dobře.

Zkuste pro změnu naslouchat sami sobě. Máte chuť proválet víkend v posteli? Chybí vám čas nebo energie na vaše koníčky, ať už je to pečení koláčů, psaní povídek nebo střelba na terč?

Kvůli našim přeplněným diářům zapomínáme, jak úlevné je říct občas světu "teď ne". To potvrzuje i americká psycholožka Susan Biali, autorka knihy Jak žít život, který budete milovat: 7 kroků k vašemu zdravějšímu a šťastnějšímu já.

"Chvíle strávené o samotě jsou zásadní pro naše mentální zdraví," uvádí. "Každý potřebuje čas, kdy může odpočívat, přemýšlet, plánovat a snít. Kdo ho nemá dost, bývá naštvaný, otrávený, nepříjemný, často i depresivní."

Možná tohle všechno víte, ale okolí vám tolik cenný "čas pro sebe" jaksi nedopřává. Susan Biali nabízí několik tipů, jak si ho nenásilně, ale efektivně vydupat:

1. Vyhlašte sociální bankrot

"Až po vás příště někdo bude chtít, abyste mu věnovala svůj čas, jednoduše mu to oznamte," radí Biali. "Řekněte třeba: Omlouvám se, ale necítím se dobře, takže jsem se rozhodla vyhlásit svůj sociální bankrot."

Zní to legračně a lidé se asi nejdřív budou smát, ale tenhle koncept překvapivě zabírá. Můžete použít jiná slova, hlavní však je dát svým přátelům a známým najevo, že si potřebujete odpočinout a nabrat novou energii.

Biali používá i termín "sociální krize" a zdůrazňuje, že po dobu jejího trvání nemusíte trávit veškerý volný čas úplně sami. "Důkladně si ale vyberte, na koho si opravdu chcete nebo musíte udělat čas."

Zbytek na nějaký čas ze svého života vylučte. Je to výhodné pro obě strany. Vy budete brzy svěží a odpočatí, oni to bez vás chvíli vydrží a až vyhlásíte konec "bankrotu", určitě změnu poznají.

2. Argumentujte svým zdravím

Nikdo z vašich blízkých nechce, abyste byla nemocná. Když vám tedy dojdou argumenty, proč si pro ně nemůžete nebo nechcete najít chvilku, připomeňte jim, jak nebezpečný je stres. Je vědecky dokázáno, že způsobuje poruchy imunity, alergie a ekzémy, ale může vést i k srdečním chorobám či infarktu.

Jestli vám to připadá jako příliš drsná metoda, jděte na to přes sport. I ten je přece součástí péče o vlastní zdraví. "Čas pro sebe, to může někomu znít sobecky," říká Susan Biali. "Ale to, že chcete shazovat kila nebo zlepšit svou kondici, pochopí každý."

Vytvořte si z cvičení pravidelný rituál, který si nenecháte nikým vzít. Může to být ranní jogging, každodenní hodina v bazénu, jóga nebo jen rychlá procházka v polední pauze. Váš mozek si odpočine, utřídíte si myšlenky a jako bonus budete fit.

3. Lžete a kraďte

Samozřejmě ne doslova. Povoleny jsou jen malé bílé lži a krádeže času určeného pro něco jiného. "Ve svém rozvrhu můžete objevit nečekané okénko," říká Biali. "Jestli chodíte každou neděli na nákup, proč ho neprodloužit o patnáct minut, které prosedíte v cukrárně?"

"Buďte kreativní," dodává k tomu. "Tolik potřebnou pauzu si můžete udělat klidně i při úklidu koupelny nebo při práci v garáži. Prostě s sebou propašujte knížku a zamkněte za sebou dveře."

Lhát se sice nemá, ale "zdržet se v práci" ve vašem oblíbeném sekáči, není žádný hřích. Podobně může být třeba návštěva babičky dobrou záminkou pro víkend strávený v přírodě s vypnutým mobilem.

I pro krádeže existuje výjimka. Peněženku byste neukradla, zato dvacet minut denně si pro sebe zcela sobecky uzmout můžete. Jde přece o vaše duševní zdraví! Určitě pak budete spokojenější, než kdybyste svůj čas od rána do večera nesobecky rozdávala.