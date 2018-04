Peklo soutěživosti aneb proč musí muži pořád vyhrávat

Za co vděčíme mužské rivalitě Bez mužů a jejich touhy po vítězství bychom dnes byli bez mnoha vynálezů a objevů i bláznivých rekordů. THOMAS A. EDISON x NIKOLA TESLA

Soutěžili, zda je lepší stejnosměrný proud (Edison), či střídavý (Tesla). Nakonec vyhrál Tesla, díky němuž posloucháme rádio či startujeme auto. ROALD AMUNDSEN x ROBERT F. SCOTT

Amundsen se v roce 1911 vydal k severnímu pólu. Ve skutečnosti se rozhodl soutěžit se Scottem, který chtěl dobýt jižní pól. Amundsen vyhrál o pět týdnů. APPLE x MICROSOFT

Mac versus PC, to je souboj od 80. let. Tehdy přišel Microsoft s programem Windows, jehož druhá verze byla podobná Mac OC. Apple konkurenta zažaloval, ale prohrál. Stejně jako souboj s Windows. STEVE FOSSETT x RICHARD BRANSON

Dobrodruzi byli přátelé, ale nebáli se vzájemných výzev. Soupeřili spolu v obletu světa balonem. Po letech neúspěšných pokusů se to podařilo v roce 2002 Fossettovi.