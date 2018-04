Pekla jsem na zakázku, zájem byl obrovský

„Tak jsem jim zkusila nabídnout, že jim letos cukroví upeču na zakázku. A sama jsem byla překvapená, jaký o to byl zájem,“ říká mladá žena.

Jak to u vás vypadalo před Vánoci s cukrovím?

U nás se vždycky peklo, nikdy jsme nic nekupovali. Pomáhala jsem doma mamce, pak i babičce; na střídačku, aby mi nic neuteklo. Každá dělá jiné druhy.

Vyzkoušela jste někdy kupované cukroví?

Jednou jsem ho koupila a skončilo jako krmení pro slepice. Nebylo to dobré, vše chutnalo a v podstatě i vypadalo stejně. Cítila jsem z toho takový ten pekárenský pach a samý tuk. Řekla bych, že je to spíš náhražka za cukroví. Už to zkoušet nebudu, to raději budu bez cukroví a namažu si chlebíčky. Nebo si ho nechám upéct od kamarádky.

Letos poprvé pečete na zakázku, celkem asi dvanáct kilo. Co vás k tomu vedlo?



pozor na... Pokud si cukroví objednáme domácí a přes internet, nemáme už vůbec žádnou jistotu, které suroviny pekařka použila. Navíc nad ní ani oficiálně nebdí žádná instance, která by zaručila, že použije kvalitní suroviny a peče v hygienickém prostředí. Je proto dobré sledovat na internetu i názory a komentáře pod nabídkou soukromnice. Pokud si cukroví kupujeme od sousedky, můžeme cukroví napřed ochutnat a možná se i podívat, kde ho peče. Případné závady pak jednoduše zajdeme reklamovat. Přes internet se zpětně spravedlnosti nejspíše nedovoláme.

Jsem na mateřské se svojí malou dcerou, a protože vím, že spousta lidí, co nestíhají péct, kupované pečivo nechce, rozhodla jsem se, že jim nabídnu cukroví domácí. Něco jsem pekla kamarádkám, zbytek zájemců se přihlásil na inzerát, co jsem dala na web. Za jedno kilo jsem chtěla 380 korun. Zájem byl velký, nečekala jsem to. Inzerát jsem raději včas zrušila, aby toho nebylo moc. Přeci jen jsem to takhle pekla poprvé a bála se, zda bych velké množství zvládla. Teď už můžu říct, že ano. Klidně i padesát kilo.

Jaké pečivo jste vyráběla?

Pekla jsem asi třináct druhů: vanilkové rohlíčky, linecká srdíčka, dukátky, ořechy, ischelské dortíky, rozinkové hromádky, košíčky, podvodnice i medové trubičky.

Kde jste brala inspiraci?

Jednak peču osvědčenou klasiku, na níž jsem recepty získala od mamky a od babičky. A každý rok přidám nějaký recept z časopisu. Většinou se to však nepovede, protože návody jsou dosti nepřesné. Ale recepty od kamarádek, to je jiná.

Jaké máte na Vánoce cukroví?