Pekelná kocovina aneb na jaké nápoje si dát o dovolené pozor

Odpověď je jednoduchá, soudí australský doktor Tony Gherardin, který působí v cestovatelské poradenské skupině The Travel Doctor.

"Každá kultura má vlastní silné pití," říká Gherardin. "Na Bali to může být arak, nápoj podobný vodce. V Číně to je mai thai, který páchne jako petrolej. A protože vaše tělo na ně není zvyklé, zareaguje na ně jinak.

Navíc zatímco místní si dají jednu malou sklínku po jídle, turisté tam popíjejí v mnohem větším množství," vysvětluje pro server news.com.au.

Pálenka s mořským koníkem

Na jeden z takových místních nápojů nezapomene pětatřicetiletý australský turista Mark. Pitivu, které obsahovalo naloženého mořského koníka, holdoval při dovolené ve vietnamské Hanoji.

"Na ulicích byli prodavači a na stolečkách měli vyložené lahve, ve kterých plavaly různé věci. Zjevně to byl jejich národní destilát. Sedli jsme si k jednomu ze stolečků a dali si panáka z jedné slibně vyhlížející lahve, ve které plavali mořští koníci. Ten chlápek, co nám nalíval, tvrdil, že je to pálenka z kvalitní rýže tam u nich ve vesnici," vypráví Mark.

"Bylo to dost drsné pití, ale po pár panácích mi znecitlivěl krk natolik, že už to ani nepálilo. Po pár hodinách jsem se vrátil do hotelu a ani mi nepřišlo, že bych měl nějakou velkou špičku. Ráno to ovšem bylo o něčem úplně jiném. Hlava se mi točila a bušilo mi v ní, žaludek se obracel. Až později jsem zjistil, že to, co jsem pil, nebylo z rýže, ale z kasavy a že v tom byla přimíchaná spousta dalších věcí, ze kterých ten mořský koník byl nejneškodnější."

Slepota na počkání

V zásadě je jedno, jestli pijete arak, mai thai nebo jungle juice, říká doktor Gherardin. Jde jen o krajová jména dávaná záhadnému nápoji, jehož ingredience se mění podle prodejce, lokálu i výrobce. Pravdou je, že se nikdy doopravdy nedozvíte, z čeho je to udělané. A to je nejpravděpodobnější příčina pekelných kocovin, které z exotických drinků jsou - prostě nevíte, co pijete. Místo rýžového vína dostanete zkvašenou kasavu s marinovaným chcíplým mořským koníkem.

A může být i hůř - na návštěvě u pohostinných domácích vám mohou nabídnout podomácku vyrobenou pálenku, která klidně může obsahovat metanol místo etanolu. To jedno písmenko v názvu pak znamená rozdíl mezi zrakem a slepotou.

Když už ta strašná kocovina přijde, jak se s ní vyrovnat? Hlavně pít hodně vody a obnovte hladinu glukózy nějakým džusem nebo slazeným nápojem, radí doktor Gherardin. Od tisíců kladívek bušících v hlavě může pomoct černá káva, pokud ji udrží váš rozbouřený žaludek.