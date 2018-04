Pejska pod stromeček? Ano, ale...

Myšky a křečci



Pro začínajícího chovatele ještě nedotčeného školní výukou i rodiče, kteří si nechtějí přidělávat příliš starostí navíc, se pořízení malého hlodavce jeví jako nejpřijatelnější možnost. Dárkem může být vskutku efektním, zvlášť když opatříme myšákovi či jinému malému tvorečkovi jednu z těch úžasných klecí s běhacími kolečky a důmyslnou spletí barevných labyrintů a tunýlků.

Myšky a křečci bývají nenároční na krmení i údržbu příbytků, nicméně pravidelný přísun potravy a denně obměňovanou vodu potřebují samozřejmě také. I před koupí takhle malého zvířátka je nutné dítě důsledně seznámit s jeho potřebami, ať již pro dobro hlodavce či vaše.

Křeček i myš z dětské ručky lehce vyklouznou. A když při trošce štěstí přežijí svůj pád, bleskovou rychlostí se vydají prozkoumávat zbytek domu. Šance na jejich odchyt a návrat do klece nebývají nijak velké. Přes svoji nepatrnost malí hlodavci ochotně vyzvou na souboj památeční svatební šaty i starobylý Ottův naučný slovník.

Morče

Morčata se už většinou stávají právoplatným členem domácnosti. Poznají své pány, pískotem je vítají, jen co slyší otevřít dveře, rádi se chovají. Většinou nekousnou. Existují i v bezsrsté variantě, čímž můžete vyjít vstříc i alergickým dětem.

Na potravu jsou už poněkud náročnější. Potřebují pravidelný přísun sena a zrní, milují ovoce a zeleninu. Ti bezsrstí jedí takřka nepřetržitě, neustále si totiž doplňují energii, o niž jsou připraveni absencí chlupů. Chybí-li morčátku jídlo, bude vám doma pištět (a to v hodně vysokých tónech).

Na druhé straně je morče velmi roztomilé, takže si ho zamilujete a při dobré péči si jeho přítomnosti můžete užívat až sedm let. Pozor však na neopatrné dětské ručičky, pády z výšky se morčatům stávají většinou osudnými.

Králíček



"Zakrslý králíček" je jedním z nejošidnějších zoologických termínů. Pravda, mláďata jsou malinká, což naší představě o zakrslosti může dobře nahrávat. "O moc už nevyroste," řeknou si mnozí. Leč časem přijde puberta a ze "zakrslého" králíčka se, zvlášť při dobré péči, může stát pětikilový macek. Ale macek nádherný.

Králíci jsou mazlíci, zvlášť když se o ně staráte odmalička, takže děti si je mohou muchlovat, jak chtějí. Jsou šťastní, když jim dopřejete občas volnost a necháte je proběhnout po bytě. Pozor však na kabely k počítačům a vůbec šňůry všeho druhu, králíci je milují a snad na ničem jiném si tak nedokážou procvičit svoje hlodáky.

Ještěrky a želvy

Nesplňují klasická kritéria chlupatých mazlíčků, ale pro některé děti mají obrovské kouzlo. Na chameleona balancujícího na větvičce a koulícího očima do všech světových stran se vydrží dívat déle než na televizi. Pro rodiče znamená pořízení terarijního zvířete větší náklady a vůbec větší dohled nad jejich chovem, který musí splňovat určité nároky, zvlášť co se týče teploty a krmiva.

Ještěrky se živí převážně živými cvrčky, což pro mnohé může představovat problém. Pokud překonáte odpor ke hmyzu, může se vám krmivo rozutíkat po bytě a nepřetržitým cvrkáním kdesi za postelí vás přivést do blázince.

Z tohoto pohledu je už vhodnější želva. Alespoň ty suchozemské jsou takřka výhradně býložravé. Pokud trváte na ještěrce, dejte třeba na radu Adély Kefurtové, veterinární sestry a chovatelky terarijních zvířat: "Pro dítě bych doporučila gekončíka nočního. Může si ho klidně chovat. Gekončík není drápavý jako leguán a hlavně nepotřebuje nutně speciální vyhřívání, je mu dobře i při pokojové teplotě."

Kočka



Kočka bývá řešením pro ty, kteří chtějí mít doma "velké" zvíře, ale nechtějí si přidělávat starosti s venčením. Je opravdu méně náročná na chov než pes, ale zřejmě vám nikdy nebude oddaná v té klasické psí podobě.

Koťátko si s vaším potomkem bude hrát až do omdlení. Mazlení a honění nebude mít snad nikdy dost. Jenže až se z něho stane mladá dáma či pán, na svoji nevázanou rozpustilost rychle zapomene. Bude mít svůj program, do něhož případnou hru zahrne tehdy, bude-li zrovna sama chtít. To samé s mazlením. Neznamená to však, že by vás přestala mít ráda, bude vás milovat ve svém typickém kočičím pojetí. Ba co víc, kočky jsou známé coby "léčitelky", bezpečně poznají, kdy jsou jejich lidé v nějakém problému.

Pes

Dárek největší. Snad každé dítě někdy v životě zatoužilo mít psa. Malého, velkého, kříženého, jakéhokoliv. Ale psa. Pokud jste ochotni vyhovět dítěti i v tomto přání, pak zřejmě dobře víte, co vás čeká. Pravidelné venčení, každoroční tápání "co s ním", když budete odjíždět na dovolenou. Také přetahování s pejskem o peřinu, celý den si sice bude hrát s vašimi dětmi, ale spát bude chtít v bezpečí u vás.

Nejste-li zrovna vlastníkem domu se zahradou, bude lépe, poohlédnete-li se po nějakém menším plemenu. V různých příručkách jich najdete bezpočet: Pokud chcete, aby byla s novým členem domácnosti legrace, kupte francouzského buldočka. Když nechcete trávit na procházkách hodiny, pořiďte si mopse, ten by se také nejraději pořád jen válel u televize. Pokud chcete plemeno malé, ale s duší pořádného psa, běžte pro jorkšíra.

Každopádně nejste-li sami zkušenými chovateli psů, je dobré se poradit s odborníkem, zda si vámi zvolená rasa pejska bude dobře rozumět s temperamentem a povahou vašeho potomka. Hyperaktivní kvítko by totiž nemuselo vyhovovat třeba malé vystrašené čivavě.