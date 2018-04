Pedofilové mají žně. Sociální sítě jsou plné nahých a důvěřivých dětí

Ve vaně plné pěny si hraje asi čtyřletá holčička. Je nahá. Střih. Ta samá dívka se směje z obrazovky, kdosi dospělý za kamerou s ní žertuje. Ona sundá osušku a pomalu se obléká. Pár vteřin opět zůstává nahá, chvíli navíc v poměrně nelichotivé pozici.

Předškolačka se jmenuje Lucie, amatérské domácí video můžete vidět na internetu a jeho hlavní aktérka bude možná jednou nadávat svým rodičům za to, kolik lidí vidělo její zadek.

Jistě, kdo z nás nemá z dětství fotky nebo videa, na nichž se objevuje nahý? Zůstávají však v bezpečí domácích archivů. Na internetu nikdy nevíte, kdo se na obrázky dívá a proč.

"Někdy je člověk až v šoku z toho, co všechno rodiče na internet dají. Neuvědomují si rizika, netuší, že na druhé straně existuje skupina lidí, kteří surfují po síti a podobné fotografie vyhledávají," říká Lenka Eckertová z Národního centra bezpečnějšího internetu, které v uplynulých týdnech zorganizovalo několik akcí v rámci kampaně, která upozorňuje na rizika internetu. Začátek roku si nevybralo náhodně, sedmý únor byl totiž celosvětově vyhlášen Dnem bezpečnějšího internetu.

Lolitkou v pěti letech

Stačí letmý pohled na jeden z největších serverů, kde rodiče obchodují s dětským oblečením a hračkami, vyměňují si informace a také ukazují fotky svých dětí. Můžete vidět malou "Lolitku", kterou její matka fotila na posteli ve svůdných polohách, za které by se nemusela stydět leckterá pornohvězda. Další matka zveřejnila detailní záběr na zadek svého dítěte a jiná oblékla zhruba pětiletou dceru do síťovaných punčošek.

Nutno podotknout, že občas se i na tomhle webu zvedne vlna odporu. "Maminky, chtěla bych vás upozornit na různé úchyláky. Tím nechci říct, že mě fotky nahých dětí jakkoliv pohoršují nebo pobuřují, ale prostě nevím, jak byste byly vy nadšené, kdyby někdo prezentoval vás v dětském věku takhle veřejně. Děti se bránit nemohou. Vím, že maminky nejsou hloupé, jen si v záplavě euforie ze svých dětí neuvědomí, co dělají," napsala do diskusního fóra Ilona, jedna z osvícených matek.

Že touha pochlubit se vlastním dítětem občas zatemní rodičům rozum, potvrzuje i Lenka Eckertová. Říká, že ačkoliv dospělí moc dobře vědí o tom, že jejich fotografie může být zneužitá, tohle riziko z hlavy vytěsní. Nepřipouštějí si, že když dají choulostivý obrázek na internet, může tam nekontrolovaně kolovat bez jejich vědomí.

"Nedávno jsme zaznamenali případ, kdy na Facebooku vznikla soutěž o nejkrásnější miminko. Díky ní se to zcela veřejně na internetu hemžilo fotografiemi nahých dětí nejen v batolecím věku. Ještě horší je situace na internetových bazarech s dětským zbožím, kde jsou fotografie často propojeny s osobními údaji rodičů včetně telefonních čísel. Skutečný ráj pro případné sexuální devianty nebo vyděrače," říká Lenka Eckertová.

Internet není anonymní

Sama se přesvědčila o tom, že internet umí v nestřeženou chvíli vydat fotografii, o jejíž existenci třeba ani nevíte. Stalo se jejímu kamarádovi, podnikateli. Nevhodný záběr z večírku, o němž on ani netušil, že existuje, mu kazil reputaci u klientů.

"Ta fotka nebyla extrémně závadná, ale určitě by byl radši, kdyby zůstala v tajnosti. V tu chvíli mi došlo, jak je internet v tomhle ohledu nebezpečný. Ani tu fotku nemusíte zveřejnit vy, dá ji tam třeba někdo jiný. A za pár let vám to může uškodit."

Pro rodiče tak platí, že by měli pečlivě zvažovat, co na internet pustí. Rozhodně by to neměly být fotky, na nichž je dítě svlečené nebo v nepřístojných pózách. Když hraje fotbal nebo sfoukává svíčky na dortu, je to v pořádku. Ale i takové snímky uvolněte jen pro své známé. Nedávejte je na místa, kam k nim má přístup každý.

Kryty za miliardu

Někdy jdou nebezpečí naproti přímo vaše ratolesti. Internet je v Česku dvacet let, a tak zatímco vy si ještě pamatujete dobu, kdy byl zavedený do jediného počítače v celé firmě, děti ho mají nejen doma a ve škole, ale často i v mobilu.

Podle statistik na něm tráví spoustu času, připojují se častěji než průměrný Evropan. Zatímco vy od určitého věku potřebujete poradce, když si chcete přes e-shop objednat parfém nebo pračku, oni ve virtuálním světě žijí odmalička. A umějí v tom chodit.

Televize Nova před pár týdny zveřejnila případ, kdy školák z Ústí nad Labem objednal přes internetový obchod kryty na mobilní telefony za miliardu korun. Zaháněl nudu… Objednávka by školu zruinovala, naštěstí ji stihla zrušit.

Tohle je spíš zábavný případ, přestože ředitel školy se asi nesmál. Pravděpodobnost, že na internetu dítě narazí na skutečné nebezpečí, je velká. Komunikace se přesouvá z velké části na sociální sítě.

Čeští teenageři jsou v tomto směru průkopníky – profil na Facebooku nebo jiné sociální síti mají tři čtvrtiny dětí od devíti do šestnácti let. Čeští uživatelé patří k nejmladším na světě. Čím to je?

Zdejší děti a teenageři jsou obecně ve srovnání se svými vrstevníky z jiných zemí ochotnější experimentovat s novými aplikacemi a technologiemi vůbec. My dospělí jsme zároveň tolerantní a děti v používání internetu neomezujeme.

Jeden příklad: všimněte si spodní věkové hranice používání Facebooku. Je to devět let, přestože na tuhle sociální síť smějí děti od třinácti let. Pokud si profil založí, musí lhát o svém věku. A často jim s tím pomáhá matka nebo otec.

"Trestné tohle jednání není," komentuje jednání rodičů mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká. Upozorňuje však na to, aby každý vážil, co všechno o sobě zveřejní.To znamená, že rodiče by měli děti hlídat. Nebo jim aspoň důrazně vyjmenovat, co se může stát.

"Člověk je musí varovat co nejdřív. Aby to, co se nedělá, měly stejně zautomatizované jako to, že se v autě připoutávají a na kolo nosí přilbu," říká trojnásobná matka Eva Mikulcová. Její nevlastní dceři bude třináct, večer se zavře v pokoji a chatuje přes Facebook.

"S kamarádkami? No, doufejme, protože je nám žinantní stát jí za zády a kontrolovat ji," podotýká Eva, která proto spoléhá na to, že předchozí rodičovské rady zabraly.

U nejstaršího syna to tak je. Je rozumný, opatrný, hloupost na Facebooku neudělá. Ten mladší je naopak extrovertní, příliš důvěřivý a schopný jakéhokoliv slibu. Jeho máma to vyřešila tím, že mu zatím Facebook nedovolila. Až bude starší...

Sebevražda kvůli šikaně

Podobný zákaz funguje ve chvíli, kdy je dítěti jedno, že na Facebooku nebude. Pokud na tom trvá, asi máte smůlu. Cestu si najde. Proto je mnohem spolehlivější s ním otevřeně mluvit. Vysvětlit mu, že nemůže na síti zveřejňovat svoje soukromé údaje, chatovat s cizími lidmi, věřit jim nebo si s nimi dokonce domlouvat schůzky.

"Děti nemají žádné zkušenosti se vztahy. Bývají snadnou obětí pro manipulaci. Neumějí se verbálně bránit, postavit do opozice. Jsou důvěřivé a schopné poslat neznámému člověku odvážné fotky, nechat se vylákat na schůzku," říká Lenka Eckertová.

Zároveň zdůrazňuje, že každý není úchyl a každý nechce dítěti ublížit. Přesto i poměrně neškodná komunikace může v dítěti zanechat šrámy. Zatímco pro nás je internet většinou prostředkem k práci, pro děti je to druhý svět. Takový, v němž snadněji navazují kontakty, ale nedokážou ještě odlišit, že takové přátelství je úplně jiné než se spolužáky ve škole. Krátkodobé, nestabilní.

Slabší povahy se pak mohou stát terčem šikany. Ta je problém i ve škole, jenže na internetu má horší důsledky. Posměch ostatních nevymažete. Kyberšikana je celosvětový problém, v USA je od roku 2006 federálním zločinem a některé případy jsou tragické.

Čtrnáctiletá Tereza z polského Gdaňsku spáchala sebevraždu poté, co ji pět spolužáků před celou třídou podrobilo sexuální šikaně. Nahráli si ji na mobil a dívce vyhrožovali, že nahrávku zavěsí na internet.

Fotka a jeden skandál

V kontextu této tragédie je smutné, když svoje dítě ohrozí přímo jeho matka nebo otec. Jak může reagovat na posměch spolužáků, kteří na síti objeví jeho kompromitující fotky?

Vzpomněla jsem si na jeden dávný "konflikt". Na ulici jsme tehdy s kolegou dělali anketu a potkali moji známou. Odpověděla na anketní otázku, ale udělala hrozný skandál, když jsme ji požádali, jestli se nechá vyfotit. Ona přece nebude mít fotku v novinách, vždyť ji všichni poznají, budou si na ni ukazovat.

Před pár dny jsem narazila na její facebookový profil, který není zabezpečený proti nezvaným hostům. Ta samá žena, která se bojí posměchu kvůli fotce, zveřejnila snímky svých dětí. Nahých…