Péči si zaslouží i krk a dekolt, pak vrásky neprozradí váš skutečný věk

Dekolt není jen těch pár centimetrů těla pod klíční kostí. Odvážnými výstřihy odhalujeme také krk a zlehka i poprsí. Pokud se o tohle trio umíme dobře starat, může být naší ozdobou.

S postupem let totiž tato oblast trpí nejedním neduhem. Objevují se tu pigmentové skvrny, které ji rozhodně nezdobí. Vznikají vrásky – příčné na krku, hluboké rýhy v dekoltu, povoluje se kůže na prsou, objevuje se takzvaná druhá brada. Vliv na jejich vznik, stejně jako na povadlou kůži, mají hormonální změny a také gravitace.

Krk v centru zájmu

Při každodenní péči o obličej spousta žen skončí u brady a pokožku krku nechává svému osudu. Zkuste to změnit a při večerní péči promažte krk zpevňujícím krémem, který podporuje tvorbu kolagenu.

V této oblasti snadno vznikají jemné vrásky, kůže je tu jemnější a zranitelnější než na obličeji a snadno zkrepovatí.

Rukama střídavě přejíždějte po krku od klíční kosti směrem k dolní čelisti. Vylepšíte tak vzhled pleti pod bradou.

Zamyslete se nad tím, zda vám neškodí některé zlozvyky – třeba špatně držíte krk při čtení v posteli, což vám může vyrýsovat hlubokou vrásku uprostřed krku.



Nezapomeňte nanášet séra proti stárnutí také za uši a na zadní část krku, zabráníte tím povolení pokožky.

Neopomínejte výstřih

Oblast dekoltu snadno stárne působením slunce. Chraňte ji rostlinnými antioxidanty v krémech, které zklidňují rudé skvrny na spálené pokožce. Krém s vysokým ochranným faktorem používejte preventivně, i když "jen" vyrazíte v tričku s odhaleným dekoltem do města. Předejdete tak vzniku pigmentových znamének, která časem vystupují na povrch a mohou se zvrtnout v závažné kožní onemocnění. Před spaním nezapomeňte do výstřihu vetřít změkčující krém.

Dámská chlouba

K péči o prsa patří především samovyšetření každý měsíc před zrcadlem. Možná při tom objevíte prasklinky nebo povadlou kůži. To vše můžete napravit jemnou masáží ve sprše. Studená voda podpoří prokrvování a zesílení tkání. Zpevňující krémy vtírejte do pokožky na prsou krouživým pohybem směrem nahoru a do stran. Zlepšení se dostaví po pravidelném měsíčním mazání ráno i večer. Jednou týdně si dopřejte vitaminovou gelovou masku, nechte působit 20 minut a opláchněte vodou.