Pečené kuře s česnekem

NA 6 PORCÍ

Příprava: 15 minut + 75-90 minut pečení

* 2 kuřata, každé o hmotnosti asi 1,5 kg

* 250 g másla

* 6-8 celých hlaviček česneku + 6-8 oloupaných stroužků

* sůl na dochucení

* trochu sladké papriky na dochucení (nemusí být)

1. Troubu předehřejte na 220, horkovzdušnou na 200 °C. Kuřata zevně i zevnitř opláchněte pod tekoucí vodou a pečlivě je osušte. Do pekáče vložte mřížku, ale péci můžete i na kolečkách brambor, která rozestřete po dně pekáče a po upečení použijete jako přílohu. V obou případech jde o to, aby kuře neleželo přímo na dně pekáče – nehrozí pak, že se připálí nebo kůže příliš vymáčí.

2. Křídla zasuňte pod tělo kuřete a do dutiny dejte pár stroužků česneku a kousek másla. Nožky svažte kuchyňským provázkem, zbylé máslo rozpusťte, promíchejte se solí a případně s paprikou a kuřata jím důkladně potřete.

3. Vložte do trouby a za občasného potírání pečte hodinu a čtvrt až hodinu a půl, až je kuře krásně zlaté. Zda je už dostatečně propečené, zjistíte tak, že do silné části stehna vpíchnete grilovací jehlu: neměla by vytékat narůžovělá, ale čirá šťáva. Po zhruba padesáti minutách od začátku pečení obložte kuře přepůlenými, neoloupanými hlavičkami česneku. Pečením zezlátne a zjemní.

4. Kuře vyjměte a nechte ho asi dvacet minut odpočívat na prkénku. Šťávy, které během pečení vystoupaly k povrchu masa, se mezitím rovnoměrně rozptýlí a maso bude úžasně šťavnaté.