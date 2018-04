Pečená martinská husa

Příprava: 10 minut + několik hodin až 1 den nasolení + 2–3 hodiny pečení

* 1 husa, nejlépe o hmotnosti do 4 kg

* sůl

* kmín

* horká voda na podlévání

* případně 2 jablka, hrušky a švestky (slívy)

* snítka levandule

1. Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 stupňů. Připravenou husu vložte do pekáče prsíčky dolů. Podlijte ji horkou vodou (měla by sahat asi do čtvrtiny pekáče), větší a starší drůbež přiklopte druhým pekáčem a vložte do předehřáté trouby. Můžete ji také obložit jablky zbavenými jádřinců a pár kousků vložit i do břišní dutiny. Šťáva díky tomu získá jemnější a svěžejší chuť a bude hustší.

2. Během pečení vidličkou propichujte u tučnější husy kůži jednak mezi stehny a trupem, jednak mezi křídly a trupem, ale ne až do masa. Mělo by vytékat jenom sádlo, nikoli šťáva. Aby se sádlo nepřepalovalo, postupně ho odebírejte naběračkou do čisté, nejlépe porcelánové nádoby. Začněte, až když je sádlo dobře vyškvařené a čiré; do té doby husu znovu nepodlévejte.

Tip: Snazší je vyjmout pekáč z trouby, počkat, až sádlo přestane vřít, a odebrat ho. Pak husu podlijte horkou vodou a vraťte do trouby. Během pečení ji občas přelévejte vyškvařeným sádlem.

3. Když je husa na hřbetě zlatá, otočte ji a pokračujte v pečení a sbírání sádla, dokud nebude upečená dozlatova; trvá to asi 1-1,5 hodiny. Měkkou husu pak vyndejte na mísu a překryjte alobalem. Z pekáče seberte zbylé sádlo a přilijte horkou vodu, aby bylo dost šťávy. Usazeniny ze dna a stěn odškrabte do šťávy a nechte chvíli povařit. Tímto postupem získáte klasickou husu, k níž nerozlučně patří dušené zelí a knedlíky. Pokud se vám zalíbila verze s ovocem, na posledních dvacet minut pečení přidejte hrušky a švestky. Jako příloha je ideální třeba bramborový knedlík.

4. Husu naporcujte, vložte do pekáče a nechte ji v otevřené troubě ještě chvíli odpočinout. Při podávání přelijte každou porci trochou šťávy; zbylou můžete podávat v omáčníku.