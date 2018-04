Čtenářský recept: Pečená dýně

Doba přípravy: 1/2 hodiny

Množství: 3 - 4 porce

1 dýně Hokkaido

2 balíčky uzeného plátkového sýru

1 kostka taveného sýra

1. Dýni dobře omyjeme a ponecháme ji ve slupce. Rozkrojíme ji na poloviny a lžící vybereme dužinu. Obě poloviny naplníme všemi sýry a opět přiložíme k sobě.

2. Vložíme do pečící fólie, uzavřeme a ostrým nožem uděláme ve fólii 3 otvory.

Vložíme do pekáčku a pečeme ve vyhřáté troubě. Netrvá to dlouho, protože dýně je zelenina a slupka pečením změkne.

3. Fólii odstraníme po upečení, chuť je báječně máslová, tak akorát, solit nemusíme, sýr je slaný.



Poznámka: Hodí se spíš k lehké večeři, ale díky sýru je to syté dost. Recept mě napadl jen tak. Už dávno jsem Hokkaido dýni chtěla vyzkoušet, protože je lákavá napohled. Až teď jsem na ni narazila v zahradnictví, jinak je prý běžně k dostání na farmářských trzích, které se ale nás, co bydlíme v zapadlých vískách, bohužel netýkají. Je skvělá a budu ji i nadále kupovat.