Pečeme čokoládovo-kávové kulinární lahůdky

Recept pro ONU: Levandulové lanýže z Litomyšle

Autor: Jiřina Kubešová (provozovatelka cukrárnu v Litomyšli)

* 150 ml smetany

* 60 g másla

* 250 g tmavé čokolády

* 1 lžíce medu

* sušená levandule

* tmavá čokoláda na polevu

* moučkový cukr a kakao (holandského typu) na obalení

1. Tmavou čokoládu nasekáme. Smetanu, levanduli a máslo přivedeme k varu, odstavíme z plotny a vmícháme med. Poté směs přecedíme a zcezenou hmotu přiléváme do nasekané čokolády. Mícháme, dokud se vše nespojí v hustý krém.

2. Krém naplníme do cukrářského sáčku a na pečicí papír stříkáme kuličky. Kuličky po zchladnutí máčíme v rozpuštěné čokoládě a poté obalujeme v kakaovém prášku nebo moučkovém cukru.

Větrníky s čoko-kávovým krémem

Příprava: 60 minut + 20 minut pečení

Pro 4 osoby

Na těsto:

* 250 ml vody

* sůl

* 100 g másla

* 150-200 g hladké mouky

* špetka soli

* 4 velká vejce

Na krém:

* 1 ks ledových kaštanů (50 g)

* 125 g Hery

* 75 g cukru krupice

* 2 polévkové lžíce kakaa holandského typu

* 200 ml mléka

* 2 lžíce kávového likéru

1. Do kastrolu se silným dnem vlijeme vodu, přidáme máslo a špetku soli a uvedeme do varu. Do vroucí vody vsypeme mouku, zmírníme plamen a hmotu mícháme a propařujeme tak dlouho, dokud se nepřestane lepit a vytvoří se kompaktní těsto.

2. Těsto hnětačem zpracováváme, dokud nezchladne. Do vlažného těsta postupně zapracujeme vejce a hněteme, dokud není těsto hladké a lesklé. Těstem naplníme cukrářský sáček a na plech vyložený pečicím papírem a potřený máslem stříkáme větrníčky.

3. Pečeme v troubě předehřáté na 200 stupňů asi 20 minut. Během pečení neotvíráme troubu, aby těsto nekleslo. Upečené větrníky necháme vychladnout a potom je vodorovně rozkrojíme a plníme krémem, šlehačkou apod.

4. Den předem si připravíme čokoládovokávový krém. Do mixéru vložíme Heru, rozlámané kaštany, cukr a kakao. Mléko svaříme, horké vlijeme na suroviny a vše rozmixujeme na hladkou směs. Necháme v míse zchladnout, přikryjeme a dáme vychladit do lednice, nejlépe do druhého dne.

5. Druhý den vmícháme do směsi kávový likér a vyšleháme ve šlehači v tuhý krém. Za pomoci cukrářského sáčku plníme krémem větrníky.

Parfait espresokávový mražený krém

Příprava: 45 minut + doba na mražení

Pro 4 osoby

* 4 žloutky

* 2 vejce

* 200 g moučkového cukru

* špetka vanilky

* 1 lžíce kvalitní instantní kávy

* 50 ml koňaku nebo whisky

* 300 ml 33% smetany na šlehání

* 50 g bílé čokolády, nasekané

* 1 balíček čokoládových nebo kakaových sušenek

1. Do mísy vhodné do vodní lázně vložíme žloutky, vejce, cukr, vanilku a kávu. Mísu postavíme na hrnec s vroucí vodou a šleháme nad párou, dokud se nenašlehá hustá pěna.

2. Mísu odstavíme z hrnce, přilijeme koňak nebo whisky a šleháme do vychladnutí. Do vychladlé směsi přimícháme nasekanou bílou čokoládu. Smetanu ušleháme téměř do tuha a vmícháme do vychladlé pěny.

3. Formu na biskupský chlebíček vyložíme potravinovou fólií, vlijeme do ní polovinu směsi, poklademe sušenkami a formu doplníme smetanovým krémem. Přikryjeme a dáme zmrazit do mrazničky, trvá to minimálně 5 hodin.

4. Před vyjmutím ponoříme formu krátce do horké vody a mražený krém vyjmeme. Podáváme krájený na jednotlivé porce.

Oříškový dort s kávovým krémem

Příprava: 40 minut + 35-45 minut pečení

Na jednu dortovou formu o průměru 22 cm

* 6 vajec, bílky a žloutky zvlášť

* 100 g opražených lískových oříšků, bez slupek

* 40 g jemné strouhanky

* 50 ml kávového likéru

* 50 g polohrubé mouky

* na špičku nože prášku do pečiva

* 1 lžíce mleté kávy

* 150 g meruňkové zavařeniny

* 2 lžíce horké vody, dle potřeby

* 100 g sekaných opražených ořechů na ozdobu

Na krém:

* 200 ml mléka

* 4 lžíce silné černé kávy

* 4 lžičky maizeny

* 2 žloutky

* 100-120 g cukru moučka

* špetka vanilky

* 200 g másla, změklého

1. Oříšky nasucho na pánvi opražíme, oloupeme, necháme vychladnout a umeleme. Žloutky vyšleháme s polovinou cukru a likérem do pěny. Bílky ušleháme se zbylým cukrem na tuhý sníh. Ke žloutkům s cukrem lehce vmícháme sníh z bílků a postupně opatrně vmícháme mouku promíchanou s kypřicím práškem, strouhanku, kávu a mleté oříšky.

2. Vymazanou a vysypanou dortovou formu naplníme těstem, uhladíme a pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 35-45 minut. Dort necháme chladnout na mřížce asi 10 minut a potom sejmeme boční stěnu formy a necháme úplně vychladnout.

3. Do mléka vlijeme kávu s rozmíchanou maizenou a za stálého míchání vaříme, dokud krém nezhoustne. Odstavíme z ohně, vmícháme žloutky a polovinu cukru a necháme vychladnout. Směs přendáme do mísy, přidáme vanilku a postupně zašleháváme máslo a zbylý cukr.

4. Dortový korpus jednou nebo dvakrát prořízneme, spodní plát potřeme zavařeninou rozmíchanou s trochou horké vody, přiklopíme dalším plátem. Povrch dortu potřeme zavařeninou i kávovým krémem. Navrch nasypeme pražené oříšky a dáme na chvíli ztuhnout do chladničky.

Tip

Dort můžete ozdobit místo krému pouze smetanou ušlehanou s lžící instantní kávy a moučkového cukru.

Kávovo-čokoládová buchta s ořechy

Příprava: 20 minut + 30 minut pečení

Na jeden plech

* 160 g másla + trochu na vymazání

* 160 g moučkového cukru

* 6 vajec

* 150 g čokolády na vaření

* 100 g jader vlašských ořechů, hrubě nasekaných

* 160 g hrubé mouky + trochu na vysypání

* 1 lžíce rozpustné kávy

Na polevu:

* 5 lžic vody

* 100 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 3 lžíce kakaa holandského typu

* 120 g másla

* kůra z 1 pomeranče, bio

1. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a necháme trochu zchladnout. Cukr a vejce vyšleháme do pěny, přilijeme rozpuštěnou čokoládu, rozpuštěné zchladlé máslo, kávu a dobře prošleháme. Přidáme prosetou mouku a hrubě posekané ořechy. Promícháme a vlijeme na plech vymazaný máslem a vysypaný hrubou moukou.

2. Pečeme asi 30 minut. Buchtu necháme vychladnout na mřížce.

3. Na polevu svaříme vodu s oběma cukry. Kůru z dobře omytého pomeranče nakrájíme nebo nastrouháme na tenké nudličky a povaříme krátce v cukrovém sirupu. Kůru vyjmeme, necháme okapat, do sirupu vmícháme kakao, necháme za stálého míchání přejít varem, přidáme máslo, promícháme a stáhneme z ohně.

4. Horkou polevou potřeme buchtu, povrch ozdobíme pomerančovou kůrou a necháme vychladnout a ztuhnout. Potom krájíme na jednotlivé řezy.

Tip

Buchtu můžete polít již hotovou polevou, nebo ji připravit z čokolády na vaření, másla, cukru a trochy horké vody.

Mramorová bábovka

Příprava: 30-40 minut + 45-50 minut pečení

Na jednu menší formu

* 150 g másla + na vymazání formy

* 120 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 3 velká vejce

* 125 ml mléka

* 250 g polohrubé mouky

* 3/4 prášku do pečiva

* špetka soli

* 1 lžička citronové kůry

* 30 g kakaa holandského typu

* trochu hrubé mouky na vysypání

1. Předehřejeme si troubu na 170-180 stupňů. Změklé máslo utřeme s cukrem do pěny. Přidáme žloutky a šleháme, dokud hmota nezbělá.

2. Přilijeme mléko, dobře rozmícháme a do mísy prosejeme mouku s kypřícím práškem a vmícháme jemně nastrouhanou citronovou kůru z dobře omytého citronu.

3. Do těsta zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků ušlehaný se špetkou soli. Těsto rozdělíme na poloviny,do jedné části prosejeme kakao a zamícháme ho do těsta.

4. Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Na dno dáme lžící část světlého těsta, pak část tmavého a tak to střídavě spotřebujeme všechno těsto, vrstvení končíme světlým těstem.

5. Bábovku vložíme do trouby a pečeme asi 45-50 minut. Upečenou bábovku necháme chvíli stát a potom ji vyklopíme.