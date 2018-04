Péče o vlasy pro náctileté: barvěte až od patnácti a vyhněte se laku

Období puberty je bouřlivé, mění se nejen lidská psychika, ale i tělo a k tomu často patří také problémy s pletí, včetně pokožky hlavy. Vlivem hormonálních změn se totiž zvyšuje produkce mazu, a kromě ucpaných pórů, akné a černých teček tak naše milé teenagery můžou dlouhodobě trápit i mastné kadeře.

Co s tím? „Určitě je potřeba používat kvalitní šampon, přesný druh by měl ideálně vybrat kadeřník podle typu vlasů,“ radí Václav Kostrba z vlasového studia Bomton Jalta. Nemusíme se bát ani toho, že by vlasům naší puberťačky nebo puberťáka přitížil kondicionér. Kadeřník ho naopak doporučuje: „Vhodně vybraný produkt stav vlasů nezhorší, ale je potřeba ho aplikovat jen do délek vlasů, ne ke kořínkům, a na závěr ho dobře opláchnout.“

Hydratační šampon, Head & Shoulders; koncentrovaný šampon na mastné vlasy, Alpecin Medicinal; hydratační šampon, Pantene; pánský šampon pro mastné vlasy s lupy, adidas

Čím lehčí, tím lepší

U stylingu podle něj platí podobná pravidla: zapovězený není, ale je třeba přihlížet k typu vlasů. Obecně platí, že hutné gely nebo vosky je mohou zbytečně zatěžovat, vhodnější je proto volit lehké produkty, jako jsou pěnová tužidla nebo pudry pro zvětšení objemu.

Hodně náctiletých trápí krepaté kadeře nebo poletující pramínky. Není potřeba je každý den krotit vrstvami laku, lepší je uhladit je kapkou vlasového oleje (žádný strach, vlasy nemastí). Dívky s delšími vlasy mohou jednou až dvakrát týdně použít masku, nejlépe takovou, která má v názvu „anti-frizz“.

Objemový pudr, SACHAJUAN; pěnové tužidlo pro pozvednutí kořínku, OSiS+ Session Label; vlasový olej, SACHAJUAN; hloubková maska pro krepaté vlasy, Aussie

Na černo, nebo na růžovo?

Barvení vlasů je téma samo pro sebe. Měnit jejich pigmentaci chemickými přípravky je přece jen zásah, jenže touha po experimentování je někdy silnější. A tak může vyvstat otázka, do kolika let by teenageři měli počkat. Václav Kostrba by prý nebarvil dříve než kolem patnáctého roku věku, protože do té doby je podle něj vlas stále ve vývinu.

„Co se týče odbarvování, to narušuje strukturu vlasu více než klasická barva,“ dodává. „Proto ho dobře zvažte a rozhodně po něm používejte kvalitní regenerační péči.“ Pro všechny, kdo chtějí doma experimentovat a blond vlasy přebarvit do výrazného odstínu, platí, že by měli volit raději pečující barvy s přírodními složkami, které mají i vlastnosti kondicionéru či masky. Dobrou volbou jsou i barevné křídy, které se dají smýt šamponem.

Šampon a kondicionér pro odbarvené vlasy, NIVEA; kondicionér pro odbarvené vlasy, Tigi Bed Head; sady barevných kříd na vlasy, Asos, Urban Outfitters

Kdy jít do salonu

Jak často by měli náctiletí chodit ke kadeřníkovi? „Nejdéle s odstupem dvou až tří měsíců,“ myslí si vlasový stylista. „Určitě je dobré do salonu zajít v době, kdy se začnou třepit konečky nebo když vlasy začnou ztrácet svůj tvar a kvalitu.“ Za odborníkem zajděte také ve chvíli, kdy jsou vlasy vysušené, nezvykle mastné nebo se zvýší tvorba lupů. Vybere pro vás vhodné ošetření a poradí vám, jaké přípravky používat.



Svěřte své vlasy do rukou odborníků Cenově příznivé nabídky služeb ověřených kadeřnictví naleznete na Raketa.cz.