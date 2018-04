Ani v chladných dnech nezapomínejte na pokožku celého těla

Chcete-li si uchovat letní opálení a sexy bronzový nádech, bez patřičné péče to nepůjde. To samé platí o hebkém, hladkém těle, které se při patřičných příležitostech budete stydět ukázat. Nezapomeňte, že i když se momentálně poohlížíte po svetrech a dlouhých kalhotách, za pár týdnů vypukne společenská sezona a s ní přijdou i odhalená ramena, paže a nohy.

Péče o tělo během podzimních měsíců má svá pravidla. Jejich dodržování vám udrží výstavní a zdravou pokožku. Starání se o kůži na těle také souvisí s jejím zdravím. Pokud se naruší její přirozená ochranná bariéra, pokožku začnou ohrožovat mj. mikroby. O ochrannou bariéru a její poškození přitom svádíte každodenní boj. Svou roli hraje běžná hygiena za použití mýdlem narušujících kyselost i oblečení. Mnohé materiály jako vlna dokáží pleť pořádně potrápit.

Na těle se přirozeně vyskytují místa suchá až vysušená a to bez ohledu na typ pokožky. Sušší lokty, kolena, paty a rty máme všichni, nevyskytuje se zde totiž dostatečné množství mazových žláz produkující lipidy potřebné pro udržení vláčnosti a pružnosti.



"Pokud není množství vytvořených lipidů na kožním povrchu dostatečné a kůže tak nemůže plnit svou ochrannou funkci, je třeba je dodávat z vnějšku prostřednictvím kvalitních přípravků," říká kožní specialistka Monika Arenbergerová.

Co to v praxi znamená? Pravidelná aplikace tělového krému, oleje či mléka. Jednoduché, leč nesmírně efektní. Zejména v případě výše jmenovaných míst. A to bez ohledu na věk. Platí přímá úměra, že čím dříve začnete a zvyknete si o své tělo pečovat, tím déle si udržíte mladistvý vzhled.

Podle stavu pleti

Ptáte-li se, jaký přípravek si vybrat, pak naslouchejte momentálním potřebám pokožky. Máte-li pocit, že vás po umytí kůže nepříjemně pne a dokonce pozorujete drobné prasklinky a suchá místa, pak sáhněte po hutném krému či tělovém oleji. Čím méně se s těmito symptomy setkáváte, tím lehčí texturu si vybírejte.



Na den UV filtr

Přes den se naučte i během podzimních dnů používat přípravky se slunečním filtrem. Slunce již tolik nehřeje, ale UV záření ohrožuje zdraví kůže stále. Krémy na obličej, ruce a dekolt by proto tuto důležitou složku měli obsahovat. Tělové přípravky aplikované na noc ji samozřejmě nepotřebují.



Po koupeli mažte

Horké koupele omezte na nutné minimum, stejně jako dlouhé postávání pod sprchou. Oboje se neblaze podepisuje na stavu kůže (více o správném sprchování čtěte zde). Po každé očistě nezapomínejte na aplikaci tělového hydratačního přípravku, v topné sezoně to vaše kůže více než přivítá.



Exfoliace

Velmi vítaným krokem v péči o pokožku celého těla je pravidelná exfoliace nebo-li odstraňovaní odumřelých buněk z povrchu kůže. Suché šupinky nejen že nevypadají vábně, ale navíc brání kůži vstřebávat výživné látky dodávané krémem. Na trhu najdete jak tělové peelingy k použití dvakrát až třikrát týdně, tak i peelingové sprchové gely pro každodenní použití. Ty se dobře nanáší s pomocí masážní rukavice.