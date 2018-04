Ruce jako vizitka. Péče se vyplatí, zázraky přes noc ale nečekejte

Mít krásné ruce stojí hodně péče, nečekejte zázraky za pár dní. Alespoň jednou týdně si najděte čas na důkladnou manikúru, ve výbavě by vám neměly chybět ostré nůžky, zatlačovátko na kůžičku kolem nehtů, pilník (nikdy ho nikomu nepůjčujte, snadno se jím pak přenáší infekce), hydratační krém, peeling (jednou týdně jím vydrbejte ruce, ať se zbavíte odumřelých buněk), výživa na nehty, bezbarvý lak.

Mazat a mazat

Kůže na rukách je tenká, inklinuje k vysušení, k čemuž přispívá hlavně to, že ji několikrát denně myjeme. Mastný film na jejím povrchu, který v pokožce napomáhá udržet vlhkost, narušuje mýdlo a příliš teplá voda. Suchá kůže rychleji stárne, má tendence k popraskání, je drsná. Nejvíc ale rukám škodí, když bez rukavic myjeme nádobí, vytíráme podlahu. Napadlo by vás si na obličej nanést jar? Tak proč chemické koktejly dopřáváte svým rukám?



Aby vaše ruce byly jemné a vyživené, pořiďte si na úklid rukavice, vybírejte si jemná mýdla s nízkým pH, kohoutek nastavte na vlažnou vodu, ruce ručníkem jemně otírejte a na závěr na ně vždy naneste krém. Ten byste měli aplikovat nejméně čtyřikrát za den, na noc klidně silnější vrstvu. Nezapomínejte, že ruce vysušují i oblíbené antibakteriální gely, nepoužívejte je proto na celé ruce, ale jen na spodní část dlaní a prstů.

Nechybí vám vitaminy?

Nehty jsou vlastně mrtvé buňky, které nás i po své smrti dovedou pěkně potrápit. Někdo má pocit, že mu nehty vůbec nerostou, jinému se třepí a jsou křehké, další je má přesušené... Neduhy nehtů bývají znamením, že vám něco schází - nedostatek železa se může projevit lámavými nehty, za třepící nehty někdy může nedostatek vitaminu C či kyseliny listové.

Jestli kvalita vašich nehtů není valná, nic nezkazíte, když si pořídíte tabletky se zinkem, hořčíkem, selenem či křemíkem. K zpevnění nehtů vám pomohou také vyživující bezbarvé laky (například Four Seasons s vápníkem v lékárnách stojí okolo padesáti korun). Ty používejte vždy pod barevné laky, jinak vám nehty nepřirozeně zežloutnou.



Aby nehty a kůžička kolem nich nebyla příliš suchá, nezapomínejte vtírat krém i sem, dobré je používat vyživující olej na nehty, který do nich a kůže denně vmasírujete. To oceníte, hlavně když trpíte na záděrky, které jsou neduhem suchých rukou. Kůžičku kolem nehtů nikdy nestříhejte, ruce namočte na pár minut do teplého olivového oleje a pak kůži jemně zatlačte špachtličkou. Pár týdnů takové péče, a budete mít výstavní ruce.