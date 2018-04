Pět triků pro zdravé a krásné rty, které netrpí zimou

Po celý rok potřebují rty hodně hydratace a výživy. To už věděly naše babičky, které si mazaly rty obyčejným sádlem, vazelínou nebo rybím tukem. I když tyto metody fungují dodnes, partnera tím asi dvakrát nepotěšíme.

A je vcelku zbytečné trápit se s něčím, co nám i jemu nevoní. Na výběr je mnoho přípravků, které naše rty uchrání před mrazem, větrem i sněhovou nadílkou a zároveň dokážou potěšit i naše smysly. Jen si je musíme pečlivě vybírat.

Volte oleje, vosky a másla

Při nákupu balzámu proto myslete na jeho složení. V kvalitních balzámech najdete dva druhy ingrediencí. Složku, která rty chrání na povrchu, ale nepronikne do kůže. To jsou másla nebo vosky. A druhou složkou jsou pak oleje, které pronikají dovnitř pokožky a vyživují ji. Obě složky by měly být v rovnováze. Vybírejte proto přípravky, které obsahují přírodní másla (např. bambucké), vosky (včelí) a oleje (arganový, ricinový, olivový). Rtům dodají potřebnou hydrataci a zároveň na nich zanechají ochranný film.

Pravidelně masírujte

Vaše rty si zaslouží pravidelnou pozornost v podobě peelingu ještě více než pokožka na tváři a těle. Proč? Pokožka úst je totiž třikrát tenčí a odlupuje se až čtyřikrát rychleji. Navíc nemá žádné mazové žlázy, které by ji chránily. Peelingem jí pomůžete. Odstraníte odumřelé kožní buňky a zároveň pokožku ošetříte jako kdysi naše babičky, které si připravovaly jemnou směs z cukru, medu a oleje, již do rtů pravidelně masírovaly.

Krémové rtěnky

Nedokáže si představit, že byste vyšla ven bez rtěnky? Pak sáhněte po těch, které mají sytější krémovou texturu, jsou dlouhotrvající a hydratují. Nezapomeňte si před nanesením rtěnky vždy nejprve aplikovat balzám. Ostatně balzám si můžete dopřát i po odlíčení. Vašim rtům to jenom prospěje.

UV faktor

Možná se to může zdát zbytečné, ale chránit před sluníčkem bychom naše rty měli i v době, kdy ručička teploměru klesá k nule či ještě níže. UVA i UVB záření proniká i přes zamračenou oblohu. Vybírejte tedy takový balzám či krém, jehož součástí je i SPF filtr. Ten by měl mít hodnotu minimálně 15.

Upravte jídelníček

Suchými rty může dávat náš organismus najevo, že je s ním něco v nepořádku. S největší pravděpodobností mu chybí některý z vitamínů a minerálů. Do jídelníčku proto zařaďte ořechy, semínka, pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice a celozrnné pečivo, které obsahují vitamin B. „Éčko“ doplníte zelenými potravinami, jako je listový salát, brokolice nebo avokádo. Pro maximální účinek vsaďte i na zinek a dejte si vejce, hovězí, vepřové či krůtí maso nebo mořské ryby. Pravidelný pitný režim je samozřejmostí. Vypijte minimálně 1,5 l neochucených nápojů denně.