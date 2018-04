Proberte pleť po létě: pomoc čeká v lékárně, ale i v lednici

"V letních měsících pleť vystavujeme vyšší zátěži," potvrzuje i dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl. "Výsledkem je sušší, drsnější a citlivější pokožka. Často se objevují pigmentové skvrny, nové vrásky, rozšířené žilky nebo zarudlá místa." Pomoc podle ní najdeme spíš v lékárně nebo v kosmetickém salonu než v drogerii. Ale začít musíme uvnitř.



Zlepšete stravovací návyky

Na dovolené se to lépe řekne, než udělá: tady si dáme zmrzlinu, tam klobásku, za rohem už si pochutnáváme na dortíku a vše zapíjíme sladkými alkoholickými koktejly. Právě období návratu do školy nebo do pracovního procesu ale přeje pravidelné a vyvážené stravě.



Na drastickou dietu zapomeňte, základem je jíst pravidelně. Pak stačí jen omezit smažená (a grilovaná!) jídla, alkohol a hlavně příjem jednoduchých cukrů. Babiččiny buchty jste odmítat nemohla, ale dezert raději vyměňte za porci ovoce. Pleť se vám za to odmění svěžím a odpočatým vzhledem, kromě toho si zlepšíte imunitu a nastartujete mozek.



Rozšiřte arzenál

Zatímco na dovolené stačil lehký hydratační krém s ochranným faktorem, teď přichází čas na extra péči. "Pomoc v odstraňování nepříjemných památek na léto poskytne vhodně zvolený hydratační nebo výživný krém," doporučuje Gréta Wohlová. "Doplnit ho můžete speciální maskou či sérem."



Také tyto přípravky si vždy vybírejte podle typu pleti i podle konkrétního problému - ať už vás trápí mdlá a unavená pleť, zarudlá místa, akné nebo větší množství vrásek. Nestyďte se zeptat v lékárně nebo si sjednejte schůzku s kosmetičkou. Poradí vám, jaký produkt zvolit i jak ho správně aplikovat.



Jak často nové kosmetické zbraně používat? Výživnou masku nanášejte nejlépe jedenkrát do týdne, sérum pak každý den. Má silnější koncentraci účinných látek než krém, proto stačí pár kapek. V dalším kroku pak můžete, ale nemusíte, nanést denní či noční krém. Řiďte se intuicí i reakcemi vaší pleti. A nebojte se vyzkoušet více produktů, pokud vám hned první volba nesedne.



Odstraňte pigmentové skvrny

Kdo s nimi má zkušenost, ví, jak umí znepříjemnit život. Hyperpigmentace čili pigmentové skvrny mohou být následkem různých onemocnění či hormonálních výkyvů. V létě se ale nejčastěji objevují na pleti, která není dostatečně chráněna před slunečními paprsky.



Laicky řečeno: když vyrazíme na slunce bez opalovacího krému, začne se naše tělo samo chránit tím, že ukládá pigment do kožních buněk ohrožených UV zářením. Skvrna se vytvoří během chvilky, ale velmi těžko se odstraňuje. Podle odborníků to chce hlavně trpělivost a kvalitní kosmetiku. Z těch, které jsou k dostání u nás, mají nejlepší výsledky krémy s obsahem medvědice lékařské; je ale nutné je důsledně nanášet každý den.



Kromě klasických skvrn vám možná "naskákaly" nové pihy či pigmentová znaménka. Pokud nezmizí, rozhodně je neberte na lehkou váhu. "Všimnete-li si změny či nepravidelnosti tvaru, jiného zabarvení nebo zvětšení znamének, rozhodně se nechte vyšetřit u dermatologa," radí Gréta Wohlová.