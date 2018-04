Péče o pleť po čtyřicítce: když krémy nestačí, nastupují séra

Příznaky stárnutí sice nezastavíte, ale můžete je zpomalit. Jakmile se na tváři začnou objevovat jemné i hlubší mimické vrásky, nepravidelná pigmentace a struktura povrchu pleti, je důležité zaměřit se na důkladnou péči s cílem navrátit pleti její mladistvý nádech.

Základem je dodržovat hlavní zásady péče o pleť, tedy vždy mějte kvalitní kosmetiku zajišťující dostatečnou hydrataci, výživu pleti a UV ochranu, dbejte na životosprávu a omezte kouření a alkohol.

Nezapomínejte ani na péči o krk, dekolt a zbytek těla. I na těchto místech pokožka ztrácí postupem věku pružnost, hydrataci a vznikají vrásky.

Přesto na prvním místě v péči o pleť stále zůstává čištění. Zažitá by měla být každodenní starost o pleť, a to dvakrát denně, ráno a večer. Kolem čtyřicítky však nestačí pouze jeden přípravek, každá žena by měla mít po ruce čistící přípravky jako odličovač očí, mléko, pěnu nebo jakoukoliv čisticí emulzi, která odstraní nečistoty z pleti.

"Na pleti po celý den kromě make-upu ulpívá prach, pot a maz. Po první fázi odlíčení doporučuji dočistit pleť tonikem nebo vodou," radí kosmetička studia Bomton Simona Klučiarovská.

"Rozhodně ale nedoporučuji přípravky 2 v 1, nebo jen v případě krátkodobého používaní, jako například při cestování," dodává.

Po důkladném čistění pleti pokračujeme v aplikaci dalších produktů. Ženy v tomto věku by rozhodně neměly na pleťových přípravcích šetřit. Velkou roli hraje výběr vhodného očního a pleťového krému, který by se měl přizpůsobit nejen typu, ale i stavu pleti.

Používejte denní i noční krém. "Obvykle doporučuji krémy od jedné značky, protože účinky jsou pak lepší a viditelnější," říká Simona Klučiarovská.

"Ve věku okolo čtyřiceti let už nestačí používat jenom hydratační krém ani krém na první vrásky. Měly by to být produkty, které jsou už určeny pro zralou ženu. V tomto věku obvykle řešíme problémy s vráskami, ztrátu pružnosti pleti a hydrataci, proto je nutné vybírat si komplexní přípravky," říká Simona Klučiarovská.

Zabránit vzniku pigmentových skvrn pomohou krémy s UV filtrem, které se používají jenom přes den. "Pokud použijeme krém bez filtru, je nutné použít alespoň make-up, který ho obsahuje," vysvětluje kosmetička.

Do kosmetického arzenálu zařaďte séra

Pokud chcete své pleti dopřát opravdovou péči, pořiďte si sérum. Má za úkol dopravit do pokožky účinné látky, které jsou v sérech ve vyšší koncentraci.

Ztrátu pružnosti zase napravují séra liftingová, nedostatek hydratace zase séra hydratační.

"Jednou za týden pak aplikujte masku a samozřejmě nezapomínáme na peeling obličeje. Důležité je pravidelné kosmetické ošetření v salonech, doporučuji jednou za měsíc," doplňuje Simona Klučiarovská.

Když kosmetika nestačí...

Pokud ale tohle všechno k zachování mladistvého vzhledu nestačí, ke slovu přicházejí zákroky korektivní dermatologie.

"V tomto věku již běžně korigujeme jednotlivé vrásky aplikací výplňových materiálů, většinou na bázi kyseliny hyaluronové, v korekci mimických vrásek zejména v horních partiích obličeje stále kraluje botulotoxin," říká dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.

"Velice oblíbené jsou neinvazivní rejuvenace, zejména při plošném ošetření oblastí, na kterých je zub času nejvíce vidět, tedy na obličeji, krku, dekoltu, hřbetech rukou. Stále více žen využívá i invazivních zákroků, například ošetření frakčním laserem. Volba té správné metody je vždy individuální," dodává Gréta Wohlová.

Na trhu existuje spousta značek, produktů a možností, proto se poraďte s odborníkem, kterou péči by vám konkrétně doporučil. Vaše pleť vám bude vděčná.