Jak na krásnou pleť po dlouhém letu: hydratujte a vezměte s sebou masku

Než začne boarding

„Klientkám doporučuji před kratším i dlouhým letem pleť odlíčit a použít hydratační krém,“ radí kosmetička Nikola Hadravová z pražského salonu Bomton Jalta. Pokud jde o opravdu krátký let, to znamená přibližně do dvou hodin, můžete podle ní přidat i lehký make-up. Přípravky moc nevrstvěte, úplně postačí BB nebo CC krém, případně korektor.



Když jste na palubě

Klimatizované dopravní prostředky obecně pleti moc nesvědčí, ale letadlo je rozhodně nejkritičtější. Může za to pokles vlhkosti: například podle standardu Americké společnosti pro topení, chlazení a klimatizace (ASHRAE) je pro člověka vhodná vlhkost vzduchu mezi 30 a 60 procenty, ale v kabině letadla někdy klesá až na dvě procenta.

Pokožka v takovém prostředí rychle ztrácí vláhu a nepomáhá jí ani to, že jsme na cestách často ve stresu. Stres totiž přispívá k produkci hormonu kortizolu a ten zase redukuje ochrannou funkci pleti. Výsledkem jsou nejen suchá místa, ale třeba i zčervenání, našedlý tón pleti nebo akné.

Co pomáhá? „Na palubu si jednoznačně vezměte hydratační krém a celulární vodu ve spreji,“ doporučuje kosmetička. „Je identická s vodou, která se nachází v pokožce, a tudíž jí dodá vše potřebné. Dlouhodobě pleť hydratuje a může se aplikovat opakovaně.“ Dobrou variantou je také oblíbená termální voda, zkušené cestovatelky také často nedají dopustit na vodu růžovou.

Revitalizující celulární voda, SynCare Hydratační termální sprej, Phyris Termální voda ve spreji, Avene Micelární voda s výtažky z růží, Nuxe

Zkuste to jako hvězdy

„Během letu opakovaně používám svůj oblíbený hydratační krém, který má texturu podobnou polotuhému hydratačnímu oleji a krásně se vstřebává,“ poradila čtenářkám americké ELLE vizážistka Fiona Stilesová, která se stará třeba o modelku Rosie Huntington-Whiteley. „Do pokožky si ho vmasíruji každých třicet až šedesát minut, aby byla po celou dobu hydratovaná.“



Máte-li před sebou dlouhou cestu, přibalte si do kabelky ještě hydratační masku – nejlépe textilní, ty současné jsou velmi efektivní a snadno se s nimi pracuje. „Vůbec mi nevadí, že se na mě lidé divně koukají, plátýnkovou masku si beru na každý dlouhý let,“ svěřila se magazínu Into The Gloss Gucci Westmanová, vizážistka Drew Barrymore a Natalie Portmanové. Masku si dopřejte přibližně uprostřed letu; až ji sejmete, vmasírujte její zbytek do pleti místo krému.

Hydratační krém, HollyBeth Organics Pleťový olej, Éminence Organics Bavlněná maska, Estée Lauder Hydratační textilní maska, Sephora

Těsně po přistání

Máte-li chvilku času, hned na letišti využijte toalety, abyste pokožku ošetřila. „Použijte tonikum vhodné pro váš typ pleti a pak aplikujte intenzivní hydratační krém,“ popisuje Nikola Hadravová. „Jestli vyrážíte hned na sluníčko, je nezbytné použít ten s ochranným filtrem.“ Teprve pak je správný čas nanést make-up, pokud ho nosíte.