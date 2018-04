Péče o nehty začíná životosprávou. Redaktorka je svěřila manikérce

Špatné nehty nepodceňujte Víte, že stav nehtů vypovídá i o tom, jak se daří vám a vašemu tělu?

Posezení v pražském Asklepionu u manikérky Jany Listíkové zahrnovalo hlavně ošetření mých nehtů, takže jsem se na něj velmi těšila. Po uvítání jsem se usadila do speciálního křesla a kosmetička se mohla pustit do díla.

Nejprve mi nehty úhledně zapilovala papírovým pilníkem. Kosmetička doporučila používání právě tohoto typu, maximálně lze prý využít pilník skleněný. Ten má ale jednu nevýhodu: nedostane se úplně do všech míst, protože je širší. Pilníkem je také nutno mířit vždy jedním směrem. Kosmetičce se povedlo vytvořit na mých nehtech stejný tvar a přizpůsobit je i jedné délce, což jsem považovala za nemožné.





Jak Nehty rostou * Nehty rostou rychleji ve dne, na rukou, v létě a v období dětství.

* Naopak nejpomaleji v noci, na nohou, v zimě a ve stáří.

* Nehet vyroste o 0,045 mm za den. Odrůstá za 4 až 7 měsíců na rukou a za 8 až 12 měsíců na nohou.

Poté se manikérka zaměřila na to, aby zjistila, jaké mají moje nehty potíže. Vzala si velkou lupu a prohlédla moje nehty jeden po druhém. A k mému překvapení zjistila, že mají celkem typický problém : jsou suché. A proto bych péči o nehty měla tomuto problému přizpůsobit.

Suché nehty se také snáze lámou, hůře dorůstají a nejsou pevné. V případě takových nehtů je důležité hlavně zvláčňovat je a jejich okolí.

Zároveň se často třepí a šupinkovitě odlupují. V takovém případě je rozhodně neodtrhujte! Chorobu byste totiž ještě zhoršili a prodloužili. Zde je nutno také podotknout, že nejnovější trend - gelové nehty - většina profesionálních manikérek neschvaluje, protože přírodní nehet velmi trpí. Po odtržení umělého nehtu je nehet původní velmi slabý a trvá dost dlouhou dobu, než se vzpamatuje.

Péče o nehty krok za krokem

Kosmetička mi tedy napřed ruce pořádně zvláčnila. Nejprve promastila kutikuly, tedy kůžičku kolem nehtu, speciálním olejem a dále použila speciální výživu na nehty. Ta obsahovala zinek, který pomáhá proti záděrám. Moje ruce pomocí emulze promasírovala a opatřila speciálními vyhřívanými návleky, ve kterých spočinuly zhruba deset minut. Teplem se emulze vsákla ještě více do pokožky rukou, přebytečnou emulzi pak kosmetička setřela.

Péče o nehty

Ruce mi poté namočila, nehty důkladně vyčistila a začala pomocí brusky odstraňovat přebytečnou kůžičku kolem nehtů. Bruska sice temně vrčela, ale nijak to nebolelo. Poté jsem absolvovala ještě peeling a mohlo se přejít ke zkrášlování. Jana mi na nehty nanesla několik vrstev laků, včetně regeneračního. Na fotografii vidíte výsledek. Povedlo se, co říkáte?





Jak na to doma

Z čeho se nehet skládá Nehet se skládá z několika částí: zárodečné tkáně, ve které se tvoří nehtová ploténka, lunuly, což je nehtový měsíček, kde je nehet připevněn, kutikuly, tedy nehtové kůžičky, hyponychia, kůžičky pod volným okrajem nehtové ploténky, a epochynia, kůžičky, která přechází ze zadního nehtového valu.

Domácí péče o nehty pochopitelně není tak profesionální jako v salonu, ale je mnoho z nás, kdo si prostě na manikúru dojít nemohou, a přesto chtějí mít kvalitní nehty. Pokud si budete provádět ošetření nehtů doma, postupujte tedy následovně:



1. Nejprve nehty zapilujte papírovým pilníkem do jednoho tvaru.

2. Připravte si misku s vodou, do které přidejte trochu mýdla a olejíčku a konečky prstů do něj na pár minut ponořte.

3. Štipkami odstraňte záděry směrem od nehtového kořenu nahoru a proveďte peeling.

4. Pokud nemáte profesionální emulzi na peeling, vytvořte ji z medu, citronové šťávy a soli.

5. Poté můžete aplikovat lak na nehty: nejprve podkladový, poté dvě vrstvy běžného laku a jednu vrstvu laku krycího.





Špatný nehet může signalizovat chorobu Nemoci nehtů se projevují změnami tvaru, povrchu a barvy nehtu. Neměli bychom je brát pouze jako estetický problém, protože mohou signalizovat celou řadu onemocnění. * Změny nehtů:

- v nehtové ploténce

- v nehtovém lůžku

- v nehtových valech * Nehty ve tvaru hodinového sklíčka se vyskytují u paličkovitých prstů a taková porucha může signalizovat onemocnění plic, intoxikaci arzénem, mědí nebo fosforem; nebo je najdeme u narkomanů, kteří berou heroin. * Nehtová ploténka miskovitě prohloubena, nehet tak vypadá jako lžička; může značit třeba lupénku nebo příjici. * Šířka nehtové ploténky a jeho lůžka větší než jeho délka, dále může být nehet výrazně malý, deformované mohou být také nehtové ploténky nebo může být rozšířena rohová vrstva. * Nejčastěji trpí povrch nehtu. Velmi typickou vadu představují podélně vroubkované nehtové ploténky, které mohou znamenat třeba poruchy cirkulace nebo revmatoidní artritidu. Tzv. Beaunovy-Reilovy linie se projevují tak, že nehet protínají konvexně zakřivené brázdy, které jsou souběžné s nehtovým měsíčkem; může jít o příznaky lupénky nebo nedostatku zinku, ale standardně je pozorujeme u kojenců. Dále vás může trápit tzv. dolíčkování nehtů, nehtová ploténka se může rozštěpit na dvě či více částí nebo se nehet může zcela uvolnit z lůžka. Všechny tyto závady jsou příznaky celé řady nejrůznějších chorob.

* Změny barevnosti nehtu (nehty mohou být žluté, modré, hnědočerné, zelené či bílé) také poukazují na mnoho různých chorob nebo jde o působení různých látek, jako je třeba hena či hypermangan.