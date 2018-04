Perfektní manikúra podomácku. Zbavte se kůžičky, záděr i suché pokožky

1. Odstraňte všechny nečistoty

Na začátek je nutné, aby ruce byly dokonale čisté – je to jen zdánlivý detail, na který by se nemělo zapomínat. Na zábaly a namáčení ale před úpravou nehtů zapomeňte. Byly by pak příliš měkké a mohly by nabobtnat.



Zároveň je důležité pečlivě se zbavit starého laku, nejlépe ho odstraníte pomocí bezacetonového odlakovače, který by měl ideálně obsahovat ještě výživu. Vybrat si ho můžete i podle typu a stavu nehtů.

Nikdy nehty v odlakovači nenamáčejte ani je nepolévejte. Použijte klasický vatový tampon a dejte si pozor, aby vám přípravek nestékal po kůži prstů.

2. Zarovnejte nehty pilníkem

Přichází čas nehty zapilovat. Používejte raději papírový pilník, není tak tvrdý jako ten z kovu nebo ze skla. Nejlepší je vybrat pilník s hrubostí, která sedí vašim nehtům. Označuje se číslem: čím je vyšší, tím je nástroj jemnější. „100 se využívá u pevných nehtů, 120 u třepivých či lámavých a 180 u měkkých nehtů,“ vysvětluje manikérka Lucie Fučíková ze salonu Alessandro.



„Nehty pilujeme kolmo a jedním směrem, případně směrem nahoru k jeho vrcholu,“ radí. Po zapilování do žádaného tvar je dobré nehet ještě zaleštit pomocí leštícího pilníku s hrubostí 240 a více. Cílem je, aby nehty byly hladké a bez roztřepení. Na závěr ještě zpod nich nezapomeňte odstranit opilované částečky i zbytky kůže.

3. Zbavte se nehtové kůžičky

Silná kůžička trápí mnohé z nás. Když ji necháte růst, jak se jí zachce, k nehtovému lůžku se pak hůř dostávají živiny. Není ale vhodné zbavovat se jí pilníkem ani nůžkami. „Nikdy ji nestříhejte, pak dochází k tvorbě záděrek a krvácení. Do otevřených ran se pak snadno může zanést infekce,“ varuje manikérka. „Navíc velice rychle doroste do původního stavu.“

„Nejšetrnější je použití speciálního změkčovače,“ radí Lucie Fučíková. „Stačí ho nakapat přímo na kůžičku a nechat jej přibližně pět minut působit. Kůžičku pak opatrně zatlačte pomocí kovového nebo dřevěného nástroje.“

4. Dodejte nehtům i pokožce výživu

Je rovněž důležité nehty vyživovat a starat se o to, aby kůžička nebyla vysušená, upozorňuje expertka. Doporučuje proto alespoň obden používat olej nebo krém, který oblast okolo nehtu zvláční. Kůže na rukou má celoročně tendenci být sušší, v zimních měsících však trpí nejvíc. Studený a suchý vzduch totiž zpomaluje tvorbu ceramidů, které kůži hydratují a podporují její pružnost.



Nošení rukavic a pravidelné používání krému je proto v zimě nutnost, pozor si dejte taky na výběr mýdla. Ta klasická totiž často přispívají k vysušování pokožky. Spolu s nečistotami odstraňují i přirozenou bariéru, která ji chrání: volte tedy raději mýdla hydratační a vyživující, která na rukou zanechají tenký film, tedy jakousi „náhradní“ bariéru.

5. Použijte vhodný podkladový lak

Nehty ochrání, navíc budou hezky lesklé. Výběr toho správného ale není jen tak. „Často se stává, že si ženy zvolí špatný podkladový lak,“ popisuje Lucie Fučíková. „Třeba někdo, kdo má tvrdé a lámavé nehty, si myslí, že potřebuje zpevňovač, ale ve skutečnosti potřebuje hydrataci.“



Hydratačním podkladovým lakem ostatně nic nezkazíte – můžete ho použít na jakýkoli druh nehtů, říká manikérka. Třešničkou na dortu pak můžou být ještě dvě vrstvy laku ve vaší oblíbené barvě a jedna vrstva laku svrchního.