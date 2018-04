Na krásný dekolt platí ochrana i nastrouhaná okurka

Hezký dekolt přitahuje pozornost a my ženy se s ním často rády chlubíme. Paradoxně je to ale i část těla, o kterou moc nepečujeme a zapomínáme ji i chránit.

Kůže zde (stejně jako na hřbetu rukou, na krku a na nártech) je nejtenčí a sluneční paprsky, zvláště UVA záření, prostupují do hloubky, aniž bychom cítili palčivou bolest typickou pro spálení nebo pozorovali zčervenání. Toto záření přitom negativně ovlivňuje kvalitu buněk a DNA – kůže rychleji stárne a objevují se pigmentové fleky.

Jak by měla tedy vypadat správná péče o kůži dekoltu? Tak jako se staráte o svůj obličej a hlídáte každou vrásku, to samé dělejte s pokožkou v dekoltu. Váš letní denní krém by měl obsahovat sluneční ochranu, ve městě to je SPF 15 a více. Při nanášení krému nezůstávejte jen u okraje obličeje a pořádně jím promazejte i krk a dekolt.

Při opalování u vody si tohle citlivé místo zaslouží ochranný faktor SPF 50+, a to i tehdy, kdy už jste opálení dotmava. "Ani u snědé pleti se totiž podkožní barvivo nerozloží rovnoměrně, jak byste si přáli, ale shlukuje se do různě velkých útvarů," říká dermatoložka Věra Terzijská.

Potřeba je hlavně sluněnou pokožku hydratovat. Na léto nejsou příjemné těžké výživné krémy a oleje – kůže se pod nimi potí. Příjemnější jsou hydratační emulze a séra, které utvoří na povrchu vrstvu a pleť neztrácí tolik vody.

Místo séra domácí maska

Pokud nemáte po ruce sérum, zkuste jednou za čas domácí masku. Nastrouhejte salátovou okurku, promíchejte s kapkou olivového oleje a bílým jogurtem a naneste ji na dekolt.

Jednou za týden kůži jemně obrušte peelingem a poté ji ošetřete hydratačním krémem. Zdrsnění kůže zjemníte a malé vrásky se vyhladí. Pamatujte, že takto ošetřená kůže musí být na slunci chráněná vysokou sluneční ochranou.

Slunce poškozuje kůži také tím, že na ní tvoří volné rádikály. S těmi si poradí letní antioxidant vitamin E. Na noc jej vklepejte do pokožky a při obědě si ho dejte v salátu s olivovým olejem. Navíc výhodou téhle prevence je, že vás pak nebudou v létě zlobit alergické reakce ze sluníčka, které svědí a pálí.

Se skvrnami k odborníkům

Pokud jste už péči o dekolt zanedbala, vrásky nebo pigmentové skvrny ukažte odborníkovi. Nezhoubné pigmentové skvrny lze odstranit chemickým peelingem nebo laserem. Na tento zákrok se ale vypravte až na podzim, kdy budete vědět, že nemáte v plánu pobyt na sluníčku.

"K omlazení dekoltu používáme tzv. mezoterapii. Jehličkami vpichujeme do střední vrstvy kůže kyselinu hyaluronovou. Vyplní jemné vrásky, kůži dlouhodobě hydratuje a podnítí tvorbu kolagenu, který pokožku zpevňuje," říká korektivní dermatoložka Věra Terzijská. Novinkou v aplikaci výplňových materiálů je využití kanyly. Tímto způsobem stačí pak jen dva vpichy a efekt vydrží i rok.