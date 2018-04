Jak chránit dětskou pokožku? Nekoupejte denně, mažte a hydratujte

Nejcitlivější na vnější podněty je dětská pokožka právě v prvním roce života. První dramatickou změnu prostředí pro ni znamená už samotný porod. Z naprosto sterilní plodové vody přichází dítě již v jeho průběhu do kontaktu s prvními cizorodými látkami, bakteriemi a viry.

Koupat stačí obden

Během prvního roku se musí kůže miminka na nové prostředí adaptovat, což s sebou může nést i nepříjemné projevy, jako je novorozenecké akné nebo seboroická dermatitida, atopický ekzém a další kožní onemocnění nebo vyrážky.

Ekzém trápí pětinu dětí Atopický ekzém neboli atopická dermatitida trápí asi 20 % dětí ve věku od dvou do sedmi let a lékaři se znepokojením sledují nárůst tohoto onemocnění. Na jeho vzniku a rozvoji se vedle genetických dispozic podílejí vlivy zevního prostředí jako výživové chyby, nesprávná péče o dětskou pokožku nebo právě používání nevhodné kosmetiky.

Kolem prvních narozenin se situace obvykle stabilizuje a obranyschopnost dětské pokožky se zvyšuje. Je však třeba dbát na to, aby byla dostatečně hydratovaná.

"Pediatři ani kožní lékaři už dávno neradí koupat dítě každý den," říká k tomu dermatoložka doktorka Andrea Vocilková. "Delší máčení kůže ve vodě zbavuje pokožku přirozeného ochranného filmu, který je mimo jiné tvořen tukovými složkami z produkce mazových žláz," vysvětluje.

Při koupání malých dětí bychom přitom neměli v žádném případě používat mýdla pro dospělé. Podle dermatoložky Stanislavy Poláškové jsou nejvhodnější olejové přísady do koupele nebo šetrná mýdla bez parfemace a dalších přidaných látek. "Poté je třeba použít krém, který kůži zvláční a hydratuje," doporučuje. "Ty by se měly použít do tří minut po koupeli, protože právě tehdy je účinek nejlepší."

Ne na vrásky, ale na prdýlku

Není krém jako krém. Dětská pokožka totiž potřebuje chránit před ztrátou vody a zvláčňovat, a tak vyžaduje jinou péči než pleť dospělého člověka. Používejte tedy výhradně kosmetické přípravky určené pro péči o malé děti.

"K promaštění je vhodné používat prostředky s minimálním obsahem látek, které mohou vyvolávat podráždění kůže, jako jsou parfémy a konzervační látky," radí doktorka Andrea Vocilková, podle které je dnes na trhu dostatečný výběr krémů vhodných i pro citlivou a podrážděnou pokožku nejmenších dětí.

"Zvláštní péči je také třeba věnovat plenkové oblasti, dostatečně často dítě přebalovat, pečlivě očistit kůži a následně použít krémy určené pro plenkovou oblast," doporučuje ještě doktorka Polášková.