Péče o dětské zuby musí mít pevné zásady

Lze používat i takzvaný nákusný zubní kartáček, který slouží i jako hračka.

Gumovým kartáčkem mohou rodiče dětem od sedmi měsíců čistit chrup jednou denně, nejlépe večer, doporučuje předsedkyně České společnosti pro dětskou stomatologii Vlasta Merglová.

V některých situacích může ke vzniku zubního kazu přispět mateřské mléko. Jsou to případy, kdy dítě už dostává i jinou stravou, ale často spí s matkou a kojení slouží spíše k jeho zklidnění a uspání.

Nejvhodnějším obdobím pro první návštěvu dítěte v ordinaci zubaře je věk do prvního roku. Lékař by měl rodičům mimo jiné vysvětlit výživové zásady, například fakt, že dětskému chrupu enormně škodí sladké nápoje v kojenecké láhvi.

Preventivní prohlídky by se měly provádět v půlročních intervalech. Děti do tří let většinou sedí na klíně rodiče. Starší už je vhodné vyšetřovat samostatně.

Ve věku okolo dvou až tří let má dítě prořezaný kompletní dočasný chrup a v této době má začít používat svůj první samostatný zubní kartáček. Ještě s ním ale neumí dobře pracovat. Dospělí by mu měli dvakrát denně chrup vyčistit. Mohou použít dětskou pastu.

Děti od tří do šesti let mohou používat kartáčky s měkkými nebo středně tvrdými vlákny, ale rodiče by na ně měli čas od času dohlédnout. Děti by se už měly naučit vyplachovat si ústa a na kartáček je vhodné nanést dětskou pastu v množství odpovídajícím zhruba velikosti hrášku.

V účinnosti kartáčků není podstatný rozdíl. Důležitý je způsob čištění, systematičnost a pečlivost. Významný je i správný tvar a povrch rukojeti, aby děti mohly kartáček správně uchopit.

Pro řadu dětí jsou velmi atraktivní elektrické zubní kartáčky a mohou je motivovat pro cestu do koupelny. Lze je doporučit pro děti, které nejsou dostatečně zručné nebo jsou handicapované.