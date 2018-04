VIDEO: Může si princ vzít prince? Děti vám to řeknou

V pohádce, kterou napsaly Linda de Haanová a Sterna Nijladndová, se totiž vezmou dva princové (více čtěte zde).

Zní to politicky nekorektně, ale "ti princové musí být teplouši, když se spolu ožení", řekl osmiletý Vojta poté, co pohádka Princ a princ skončila.

Vojta je dítě, a tak je nekorektní, promiňme mu to. A právě proto, že je dítě, není pobouřen svatbou dvou pohádkových princů.

Podobně jsou na tom i ostatní děti ve skupince. "Je to normální, že se berou, když se milujou," říká sedmiletý Matouš.

A jak by shrnula reakce dětí novinářka Pavlína Wolfová, která s dětmi o pohádce diskutovala? "Děti se smály, to byla první věc, děti se i divily, pro některé to byla stará vesta. Ale že by byl někdo z dětí pobouřen, to bylo to jediné, co se nestalo. Vypadá to tedy, že na pobouření jsou tady dospělí."