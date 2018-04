Pavlína Němcová: Nahota je součástí modelingu a k práci prostě patří

„Když je to stylizované a není nikde nic vidět, tak ano. Nějaký kus té nahoty tam vždycky je. K vrcholovému modelingu malá nahota patří. Modelky většinou mají krásná těla a nahota se s dnešní dobou ukazuje víc a víc,“ říká Němcová.

Sama začínala v době, kdy to podle ní bylo v modelingu více puritánské a tolik nahoty nebylo potřeba. Jako mladá začínající modelka by se však stejně donaha nikdy nesvlékla.

„Ale to je individuální. Do plavek nebo spodního prádla to už samozřejmě ty kampaně vyžadují. To je víceméně v pořádku. Ale úplná nahota je už jiný druh modelingu,“ tvrdí modelka, která v Paříži vystudovala právo, hrála ve filmech, které také produkuje, a je i designérkou šperků (více zde).

Němcová přiznala, že s focením aktů, byť uměleckých, stále trochu problém má. „Podobný kalendář jsem fotila až teď v mých ‚pozdních‘ letech. Věkem možná člověk ten stud trochu ztrácí, ale i tak s tím mám vždycky problém. Samozřejmě bych nikdy nepřekročila určitou hranici,“ prohlásila.

Němcová je také ambasadorkou soutěže Elite Model Look. Začínající modelové a modelky si podle ní na slávu a večírky musí počkat.

„Není to jenom to pozlátko, jak to vypadá na konci. Opravdu to není jen chození po večírcích. Ty nastanou až mnohem později. Ty začátky a opravdová kariéra jsou o tvrdé píli, profesionalitě a řeholi. Takže žádné večírky, ale hezky brzo spát a zdravě se stravovat. Také mít nohy pevně na zemi, protože všude na světě víte, že ve finále se můžete spolehnout jenom sama na sebe,“ dodala Němcová.