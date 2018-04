Pavla Topolánková netuší, jestli přijde premiér na večeři

"O vánočních svátcích budeme v Praze. Přijdou moji rodiče, moje nejstarší dcera Petra s manželem a dcerkou, druhá dcera Jana a syn Tomáš," vyjmenovává.

"Vše, co patří k těmto svátkům, si sama připravím a velmi se těším, že se všichni sejdeme. Pokud jde o mého muže, tak netuším, jestli se zastaví. Jako každý rok, tak i letos po svátcích pojedeme na chatu do Beskyd, kde si užijeme vstup do Nového roku," svěřila se manželka premiéra.

Věří na sedmičky

I když pro ni tento rok nebyl jistě ve všem tím nejpříjemnějším, rozhodně si na něj nestěžuje. Naopak. "Já jsem totiž vždycky sedmičku považovala za svoje osudové číslo. Také jsem se narodila 7. května a s rodiči jsem bydlela v domě, který měl číslo 717. Tento rok považuji docela za příjemný, protože jsem si se svou dcerou Janou splnila cestovatelské přání. Vystoupily jsme spolu na Kilimandžáro, cestovaly po východní Africe a to byl velký zážitek. Zvládly jsme na jaře i Tibet, Nepál, Indii. Takže v tomto smyslu byl pro mne tento rok opravdu nadstandardní. A musím říci, že i jinak byl vlastně velmi pozitivní. Nikdo v rodině neonemocněl, nikdo neumřel. Tak jen doufám, že i nadále zůstaneme všichni zdraví."

Těší se na další vnouče

Při cestování se seznámila s východními filozofiemi a jiným pohledem na život. "Je to jiný svět, ve kterém lidi míjí spotřebovávání věcí, jsou zahleděni do sebe, mají nad životem nadhled. Například ráda vzpomínám na moudrost peruánských indiánů, kteří žijí na horách ve skromných příbytcích a dívají se na obrovské kopce a stráně And a říkají, že duše člověka potřebuje daleko větší prostor, než nabízí jeho tělo. A také podle toho žijí, v klidu a v prostoru. Bez věcí, které nás tady pořád obklopují, ale také bez stresů. Získala jsem na svých cestách nadhled nad životem a moc se těším na příští vnouče, které se narodí mé nejstarší dceři někdy na jaře, ve stejné době, kdy se jí už narodila Karolína. Věnuji se svým nejrůznějším aktivitám a také se chci s dcerou Janou a s přáteli příští rok zase vydat někam na dalekou cestu, ale teprve vymýšlíme, kam," těší se Pavla Topolánková.

To, jestli se bude příští rok také rozvádět, však nechce vůbec komentovat.