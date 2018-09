Za názory politiků na migranty se stydím, říká novinářka Jazairiová

Pavla Jazairiová (73) Reportérka, spisovatelka, cestovatelka, která se narodila ve Francii české matce a nizozemskému otci, dětství prožila střídavě ve Francii a v Československu u prarodičů.

Znalost francouzštiny ji v 70. letech přivedla do Československého rozhlasu, nastoupila do zahraničního vysílání pro frankofonní země.

V rozhlasu pracovala do roku 1968, kdy byla z politických důvodů propuštěna, poté se živila jako překladatelka, tlumočnice. V té době začala hodně cestovat, podnikla první cesty do Afriky a psala první knihy. Dodnes jich vydala 18, na jaře vyšla nejnovější – Příběhy z Mexika, na podzim se chystá reedice knihy Jiná Afrika.

Do rozhlasu se vrátila v létě 1990, soustředila se na Afriku a také oblast Blízkého a Středního východu, mnohokrát byla vyslána do Izraele a Palestiny (také o nich napsala knihy).

S Českým rozhlasem spolupracuje dodnes.

Poprvé se vdala za iráckého novináře Mufida Jazairiho, mají dva syny. Jejím druhým manželem byl bývalý kolega z rozhlasu Jan Zaorálek.