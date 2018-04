Pavla Charvátová si povídala o práci i o vaření

Pavla si potrpí na zdravou výživu a poradila čtenářkám recept na bezové brambory.



"Brambory uvaříte ve šlupce a oloupete. Na oleji olivovém osmahnete stroužky česneku nakrájené na kolečka a na to hodíte karotku, vše osmahnete a přidáte brambory (buď malé, nebo na kousky krájené), a orestujete do zlatova, osolíte, opepříte drceným pepřem a odstavíte. Těsně před servírováním na talíř do směsi vhodíte na drobno krájené květy bezu. A hned s tím na talíř."



Dvaatřicetiletá moderátorka přešla v roce 2003 po třech letech z redakce zpravodajství v České televizi na Novu.



Tři roky ji vídali diváci hlavní večerní zpravodajské relace po boku Pavla Zuny. "Zatím vyčkávám, s čím televize přijde, teprve pak se rozhodnu, co udělám," řekla Charvátová iDNES.



Charvátová je vdaná, její manžel Tomáš je spolumajitelem reklamní a mediální agentury. Děti nemají.



Kromě moderování se štíhlá Pavla věnuje příležitostně také modelingu, její dvorní návrhářkou, pro kterou předvádí či moderuje přehlídky, je Soňa Hlaváčková.

Ačkoliv blonďatá moderátorka působí velmi křehce, kupodivu vyhledává adrenalinové sporty. Jezdí na koni i na kole a na kolečkových bruslích, leze po skalách, kromě turistiky má ráda i vodní sporty a také rafting. V zimě lyžuje a jezdí na snowboardu. Nejsou jí cizí ani míčové sporty. Zkusila také seskok s padákem.