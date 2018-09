Pětkrát o sexu: I ten, komu se do sexu nechce, by měl občas vyhovět

1. Jak moc je sex v párovém vztahu důležitý pro ženy a jak pro muže?

Pavel Turčan: „Je to hodně individuální. Obvykle ženy více dají na to, zda mají s partnerem pěkný vztah, zda si jich všímá, oceňuje je, pohladí, snaží se jim věnovat čas. Důležitější než samotný sex je pro ně proces dvoření a mazlení, u mužů to je většinou naopak, spíše by nejraději rovnou na věc a to ostatní je pro mnohé z nich ztráta času.

Neplatí to však absolutně. Na všem ve vztahu - a stejně tak na potřebě sexu - se musíme domlouvat, vše je tedy založeno na komunikaci. I když pro někoho ve vztahu není něco až tak důležité jako pro protějšek, tím, že se snaží přizpůsobit tomu druhému a domluvit se na řešení, dává rovněž najevo, že ten druhý či druhá je pro něj důležitý a významný. Není to vždy jen o frekvenci a nápaditosti v sexu, ale i o ochotě si navzájem vyjít vstříc.“