Škodí nám sladké limonády? Nikdo to neprokázal, tvrdí český dietolog

Doktor Scott Kanoski z Univerzity v Los Angeles informoval veřejnost prostřednictvím článku v Daily Mail. Upozorňoval, že se v laboratořích ukázalo, že příjem jednoduchých cukrů ze slazených limonád a džusů v době dospívání vede ke zvýšenému počtu zánětů v hipokampu, což je mozkové centrum, které ovládá učení a paměť. „Hipokampus je nezbytně důležitým centrem pro správnou funkci paměti,“ vysvětloval doktor Kanoski.

Problém je spíš škrob „Kromě USA neplatí v žádném státě úměra mezi výskytem obezity a konzumací cukrem slazených limonád. Třeba ve Velké Británii cukrem slazené limonády dodávají jen 2,5 % celkové energie. V Evropě je podle současných poznatků spíše problémem nadměrná konzumace škrobu, tedy cereálií na všechny způsoby, ale i pečiva a pekárenských výrobků. Ty tvoří více než čtvrtinu veškeré zkonzumované energie.“

RNDr. Pavel Suchánek

„Jak prokážete zhoršenou paměť a schopnost učit se u dospívajících laboratorních krys?“ zpochybňuje jeho závěry Pavel Suchánek a upozorňuje, že je nutné také vzít v úvahu, že množství podávaného slazeného nápoje krysám není srovnatelné s množstvím, které vypije nepoměrně hmotnější člověk.

Podle Suchánka nám cukr v limonádách nijak neškodí. Říká, že v Evropě je cukr v limonádách v podstatě stejný jako běžný cukr. Naproti tomu v USA se ke slazení používají kukuřičné sirupy, které obsahují výrazně více fruktózy. „Fruktóza ve větším množství zvyšuje hladinu triglyceridů a podle některých studií podporuje ukládání tuku okolo jater (vnitrobřišní tuk) a může být z hlediska obezity rizikovější než klasický bílý cukr, kde je glukóza a fruktóza zhruba v poměru 1:1,“ argumentuje Pavel Suchánek.

„Nicméně v limonádě není cukr tak vidět, jako když si dáte kostky cukru do čaje nebo kávy. Pravda je také to, že sladká chuť může být mírně potlačena, pokud potravinu nebo nápoj podchladíte, ale to neplatí jen pro limonády, ale i pro zmrzliny, shaky, ledové tříště, ale třeba i v Česku oblíbené mojito,“ upozorňuje odborník.

Limonádu můžete, podle toho, jak se hýbete

Krevní cukr je pro lidský mozek základním zdrojem energie a podle Suchánka zatím nikdo neprokázal, že by byl rozdíl mezi glukózou, která se do krve uvolní z cukru, a mezi glukózou, která se uvolní třeba z chleba. „Jediný rozdíl je v rychlosti vzestupu hladiny krevní glukózy, ale o odlišnosti jednotlivých glukóz podle požití různých potravin, o tom nikdo nikde nepsal. Tedy můžete mít odlišný glykemický index, ale glukózu nikoliv.“

Stanovit tedy obecně zdravé a škodlivé množství vypitých limonád denně je podle českého dietologa nesmysl. Vychází z toho, že dobrá, či špatná potravina nebo nápoj neexistují. Je jen dobrý, či špatný životní styl a stravovací návyky.

„Základem je pohybová aktivita. Velmi jednoduché měřítko je, že pokud nejsem nijak výrazně aktivní, tak jedna až dvě sklenice jakékoli slazené limonády nebude problém, pokud si tím nahradím nějakou sladkost,“ vysvětluje Pavel Suchánek. „Na druhou stranu, pokud jedu na výlet na kole, tak si v restauraci určitě dám cukrem slazenou limonádu, abych dodal energii pro další cestu, a v tomto případě podle mě není problém klidně vypít i více limonád.“

