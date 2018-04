Letos zkuste třeba kapří hranolky, říká gurmán Pavel Maurer

Jak často jíte v restauraci?

Snažím se každý den, ale někdy jsem také rád večer doma. Navíc, moje dcera hrozně dobře vaří. Ale dá se říct, že z těch sedmi dnů v týdnů pětkrát někde jsem.

A pořád vás to baví?

To je něco tak nekonečného, že to člověka nemůže přestat bavit. Neznám moc lidí, kteří by řekli, že už je chození do restaurací nebaví. Když tedy chodíte do těch dobrých.

Daří se v restauracích české kuchyni?

Statisticky vzato, my jsme národ, který z 85 procent vyhledává řízek, knedlo-zelo-vepřo, svíčkovou a bohužel taky smažák...

... co máte proti smaženému sýru?

Já nic, smažák, jak vím, nenávidí Zdeněk Pohlreich. Problém smažáku je, že je často vyrobený z nekvalitních polotovarů, vše je už připravené, kuchař to jen vezme z lednice, zahřeje na přesmaženém oleji a servíruje. Ale když vám připraví kvalitní sýr s brambůrky a domácí tatarkou, tak je to jídlo moc dobré. Takovou fetu umí i v Řecku! Česká kuchyně zažívá reinkarnaci, návrat ke kvalitě, a to hlavně v restauracích, kde přemýšlejí kreativně, často je vidět návrat k místním, sezonním surovinám, které sem patří. V meníčku se hrdě chlubí farmářskými či bioprodukty.

A vaří mladí lidé? Je pro ně vaření "trendy"?

Nevím, jestli to dokážu posoudit objektivně, protože se hodně stýkám s lidmi, kteří se tímto oborem zabývají a pořád to řeší. A se mnou mají lidé potřebu bavit se jen o jídle. Ale znám partu lidí, kteří se sejdou, je jich třeba padesát, vaří společně guláš a pak ho navzájem ochutnávají, kdo ho má lepší.

To vaří doma?

Ne, prostě si pronajmou sokolovnu a tam společně vaří. Takže lidi, které znám já, vaření a jídlo hodně zajímá.

Máme pár dní do Vánoc. Co vy a kapr?

My kapra nejíme. Jediné, co jíme, jsou kapří hranolky v třeboňské restauraci Šupina & Šupinka. To je geniální česká specialita, kterou dnes v Třeboni běžně dělají. Doporučuju všem. Ale co se týče Štědrého dne, chodíme během dne na šneky. Což není nějaká snobská věc, za první republiky to bylo velmi normální pro ty, kteří chtěli vidět zlaté prasátko. Šnečí maso se totiž nepočítá do masa, takže je povoleno. Co se týče večera, tak pokud máme rybu, jíme české pstruhy nebo tuňáka.

Co máte proti kaprovi?

Já ho bohužel jedl většinou špatně udělaného, bahňáka, "rozměklotinu". Musím říct, že znám málo restaurací, které umějí udělat dobrého kapra. Je to naše ostuda.

Velký rozhovor najdete na stránkách deníku Metro.