Paula Wild: Porno mě stáhlo ke dnu

Paula Wild toho zažila hodně a zdaleka ne na všechno je hrdá. Nijak se tím ale netají. Ani v tomto rozhovoru.

Očima autora Dělat rozhovor s Paulou Wild není jen tak. Rodiče se nad vámi pohoršují, kamarádi od stolu dychtivě vyzvídají detaily a manželka si vás dobírá kvůli "rande s pornoherečkou". Fakt je, že mluvit z očí do očí s krásnou ženou, kterou celý svět viděl spát s desítkami mužů (a žen), není zrovna zpověď starosty či šéfa stavebního úřadu. Když ale listujete knihou Pauly Wild s názvem Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, uvidíte na staré černobílé fotce malou holku, jak se kření u koupaliště na Rusavě. Malou holku, která vyrůstala u babičky v malebné vesnici Chvalnov se psem Sendym. Lesk a bída pornobyznysu, kterým později podala obě ruce a vydala o nich svědectví, už Paule asi napořád zůstanou vepsány v jejích velkých zelených očích. Svou cestu ale zvolila sama a má dost síly přiznat, že to možná nebyla cesta nejlepší, že už k ní ale patří. A k tomu je potřeba odvaha, která byla kdysi výsadou opravdových chlapů.

Poznávají vás lidé na ulici?

Řeknu vám jednu příhodu. Vystupovala jsem v jednom nočním klubu v Praze. Najednou tam vrazili policajti. Normálně čórka. Stála jsem tam v tanečním kostýmu a čekala jsem, co bude. Přišli ke mně a já říkám: "Pánové, já mám na to živnosťák." A oni: "Jó? A na co?" A já říkám: "Na taneční produkci, na striptýz." Jeden se to nakonec nějak domákl a říká: "To je Paula!" Začal tam omdlívat a říká: "Ježišmarja, to je jako kdybych potkal Bruce Willise!"

Dnes pracujete v Brně pod svým občanským jménem Pavla Nováková jako kosmetička. Vědí vaše klientky, kdo jim pečuje o vrásky?

Část z nich ano. Některé mi říkají, že jim připadám povědomá, že mě někde viděly. Já jim řeknu: "To mi říká hodně lidí." Ale nepřiznám se. To jsou většinou ty starší. Mladší klientky vědí přesně, kdo jsem.





A zavedou na téma vaší kariéry pornoherečky někdy řeč?

Jo, prohodíme pár slov. Jsou to prostě ženský, kterým nevadím. Kdybych jim vadila, tak ke mně už nepřijdou.

Jedna odnož feminismu tvrdí, že porno dělá z ženy instrument, pouhou sexuální hračku pro muže...

To nemusíte dělat porno. (smích) V normálním životě je to daleko horší.

... a druhá, anarchistická odnož feminismu říká, že když chtějí ženy porno točit, ať ho točí. Ke které verzi se přikláníte vy?

Jestli to chtějí dělat, ať to dělají. Já si myslím, že to je vzrušující. Jsem taky submisivní typ, i když na to nevypadám. Mě vzrušuje, když jsem podřízená muži, když se mnou zachází jako s instrumentem. Musím být prostě jeho děvka. (smích) Je to jakási moje úchylka, jinak jsem docela dominantní. Je to ale individuální, záleží na konkrétní ženské.

Myslíte si, že tahle vaše "úchylka" měla podíl na tom, že jste měla takový úspěch?

To si nemyslím. Spíš to bylo určitým kouzlem osobnosti. Působím zkrátka na muže určitým dojmem. Hodně dělalo to, že jsem mluvila s médii a měla jsem vlastní názor. To mě asi proslavilo. A taky můj taneční projev. Lidem jsem při striptýzu dokázala něco ze sebe předat. Kdybych byla obyčejná holka-pornoherečka, tak bych se ztratila v davu a nikdo o mně neví.

Váš život je zjevně velmi ovlivněn vaší sexualitou...

Už ne. (smích) Ale byl, ano.

Měla jste někdy pochyby, že to, co děláte, není z nějakého důvodu správné?

Ano, samozřejmě. A hodně jsem s tím musela bojovat. Začalo to, když do republiky dorazil internet a lidi mi začali nadávat do nul a veřejných děvek. Hodně mě to poslalo na dno. Přestala jsem pak na internetu komunikovat. Zjistila jsem totiž, že lidi jsou hrozně zlí a neposílají ke dnu jenom pornoherečky, ale i umělce. Tehdy jsem začala mít pocit, že to je špatně, že já jsem špatná a že musím dosáhnout něčeho víc. Byl to pro mě pokyn, abych u toho nezůstala a šla dál. Točila jsem pak třeba ve Zlíně normální film Brak, zkusila jsem moderování. Chtěla jsem lidem ukázat, že umím něco víc než jen roztahovat nohy a ukazovat... jiné přednosti. (smích)





Když jsme se posledně domlouvali na tento rozhovor, schůzku jste odložila. Jela jste do Prahy zasednout do poroty maratonu v masturbaci. To podle vás znamená "jít dál"?

Ne. Podívejte, já jsem budovala něco na základě své pornokariéry. Nemůžu se tomu teď vyhýbat a hrát si z ničeho nic na slušnou, i když bych chtěla. Ano, jsem slušný člověk, nejsem laciná holka, i když bych mohla být, s prominutím, luxusní děvka. Ale nejsem, toužím po jiných věcech. Své minulosti se ale nezbavím a kdo jiný by teda měl v té porotě usednout než já. V téhle branži jsem něco dokázala a ze svého jména už jen těžím. S médii to umím a nebojím se toho. I ten masturbační maraton ke mně proto patří.

Vaši rodiče se s vaší kariérou nakonec smířili. Představte si, že byste měla dceru a ta vám oznámila, že chce být pornoherečkou. Co byste jí řekla?

Odrazovala bych ji od toho. Dnes je totiž spousta pohlavních chorob, které jsou zmutované a smrtelné. Včetně kapavky. Odrazuju od toho všechny. I pány na masturbačním maratonu, kteří by se na dráhu pornoherce chtěli dát. Neodrazovala bych ji od soft erotiky, kde není žádný sex, jen nahota, striptýz, focení. Časem ale každý člověk nebo žena pozná, že to k životu nestačí, že jde o jakési vybouření se a že časem bude muset stejně dělat něco jiného. Není to jen o tom sbalit bohatýho chlapa a nechat se živit. Ženská pak není svá. Já jsem udělala za pornem tlustou čáru a živím se rukama. Ze dna zase nahoru.

Jaké je podle vás postavení žen v Česku?

Myslím si, že ženy jsou utlačovány. Hlavně svými partnery. Všichni totiž žijí v představě, že žena je ta služka, která má obstarat rodinu, uvařit, vyprat, chodit do práce a vydělávat peníze a ještě by teda měla mít nějaký sex s tím mužem. Jakmile žena něco z toho nezvládá, jde muž jinam. Chlapi by prostě chtěli něco jiného, než dnešní doba nabízí. Ženská dnes prostě musí do práce, nemůže se maximálně věnovat rodině. Z toho pak vznikají problémy a rozpady rodin. Myslím, že chlapi by měli dát ženským větší svobodu.

Měly by být ženy víc zastoupeny i v politice?

Politika mě nebaví a nesleduju ji. Ale ano, myslím si, že v politice je nepoměr a že ženský element by tam měl být zastoupený víc. Nemělo by to být všechno jen o těch chlapech. Oni jsou přece jenom trochu jiní.





V Itálii se do parlamentu dostala i vaše kolegyně Ciccolina...

S ní jsem se viděla osobně. Dostala se tam ale proto, že její partner byl vysoce postavený politik, přes kterého se zviditelnila. Začala pak prosazovat zákony umožňující třeba sex ve věznicích. To je přece úplná blbost. To by pak ten trest ztratil význam a chlapi by se tam akorát těšili. Různé erotické pomůcky, to prosím, ale dát chlapům ve věznicích ženské mi připadá zvrácené.

Máte silikonová prsa?

Ano.

Proč?

Protože jsem je měla malé a chtěla jsem dát lidem víc, lidi chtějí dokonalost. A hlavně, když jsem se na vystoupení svlíkla, bylo z davu slyšet: jé, pornoherečka, ta má malý kozy! Hrozně mě to ponižovalo. Řekla jsem si proto, že si je nechám udělat, až budu hvězda. Když jsem pak dostala "Pornooskary", tak jsem šla do silikonů. Já jsem navíc od malička fetišistka na prsa. Od mala jsem si vycpávala prsa, všem se dívám na prsa, líbí se mi prsa. Ženský jedině s prsama! Kdybych měla být lesba, moje ženská by musela mít velký prsa. Na chlapech se mi zase líbí zadky. (smích)

Cítíte se teď líp?

Určitě. Pro sex je to výborný. Zcitlivěly mi bradavky. (smích)

Paula Wild Narodila se 15. května roku 1974 jako Pavla Nováková v Kroměříži, kam se krátce před tím přestěhovali její rodiče z Chvalnova u Střílek. Patří k našim nejznámějším pornoherečkám. Je držitelkou pěti ocenění Zlatá hvězda, neboli "českých pornooskarů", za scénu z filmu Rocco znásilňuje Prahu byla nominována na cenu Zlatá palma na největším americkém pornofestivalu v Las Vegas. Porno už několik let netočí a v rozhovoru přiznává, že ji stáhlo na dno. Dokázala se však od něj odlepit a dnes lidi od porna spíš odrazuje.

Citace z její knihy "Paula Wild: Zpověď nejslavnější české pornohvězdy"

O svém prvním erotickém vystoupení:

"Zúčastnila jsem se soutěže Miss Týdeníku Kroměřížska. Oslovil mě majitel umělecké agentury, zda bych pro něj nechtěla dělat modelku. Jednou jsem měla předvádět spodní prádlo na erotickém plese v Holešově. Agentuře vypadla jedna z topless hostesek a majitel agentury se mě zeptal, zda bych ji nechtěla nahradit. Po dvouhodinovém přemlouvání jsem nakonec kývla... Později mě seznámil s manželským párem ze Zlína, kteří ve své vilce natáčeli domácí porno, které pak prodávali do Německa."

O svém prvním fotografovi:

"Občas se choval jako obyčejný pasák. Když se chtěl nějakému známému zavděčit nebo po někom něco potřeboval, zařídil to tak, aby s ním byla jedna z nás ubytovaná v hotelu, penzionu nebo bytě, kde jsme mu byly vydány v podstatě napospas. Když jsem od něj odešla, z pomsty prodal mé fotografie do českého pornočasopisu. Dostala jsem strach, že nám někdo jeden výtisk strčí do schránky. Tak jsem se rozhodla, že to řeknu mámě."

O své přezdívce:

"Při natáčení ve Francii mi říkali Paulo. Při závěrečném hodnocení účinkujících mi režisér oznámil, že se mu na mém hraní líbilo, jak jsem divoká. A z toho vzniklo moje nové příjmení Wild."

O zdravotních rizicích porna:

"Časté střídání partnerů a přehnaná hygiena způsobují herečkám časté poševní záněty. Je znám případ z Maďarska, kam přijeli američtí herci s falešným osvědčením, a ačkoliv věděli, že jsou HIV pozitivní, nakazili tam řadu hereček. Byla z toho tehdy velká aféra."

O pornografii:

"Už slovo pornografie jako by vnucovalo lidem pocit něčeho nepatřičného. Přitom v podstatě je to služba veřejnosti. Málokdo totiž dovede překročit hranici, za kterou se plní sny, a pornografie člověku toto snění nahrazuje."

Se svolením Pauly Wild, redakčně kráceno