Patnáct znaků, podle kterých poznáte, že je ten pravý

1. Rozesměje vás

Smysl pro humor je na mužích jednou z nejpřitažlivějších vlastností. Vidí-li za každých okolností světlejší stránku věci, pak snadněji překonáte těžká období vztahu. Je jedno, jestli ostatní jeho smysl pro humor nechápou. Stačí, že ho chápete vy a že vás umí rozesmát.

2. Má vás rád tak, jak vás příroda stvořila

Možná si myslíte, že lže, ale opravdu se mu nejvíc líbíte přirozená, nenalíčená... Miluje vás kvůli vám samotným a ne kvůli oblečení, které nosíte, a make-upu, který používáte. Když vám řekne, že jste hezká ve chvíli, kdy se k vám tulí a vy jste v pyžamu, pak vězte, že nelže.

3. Má stejné životní plány

Pokud se chcete usadit a mít rodinu a on touží cestovat po světě bez jakýchkoli závazků, pak nejste očividně na stejné vlně. Ačkoli páry musí dělat určité kompromisy, měli byste mít ujasněné základní věci, které od života chcete. A pak na nich společně pracovat.

4. Klape vám to v posteli

Sex sice není úplně to nejdůležitější, ale vztahu jedině prospívá, když si v sexu skvěle rozumíte. A ještě lepší je, pokud s partnerem můžete o všem otevřeně mluvit, ukázat mu, co chcete, jak se vám to líbí. Nejste-li sobečtí a umíte se potěšit navzájem, pak to mezi vámi bude pořádně jiskřit.

5. Je na něj spolehnutí

Pokud vás někdo v minulosti opravdu zklamal, pak je těžké znovu někomu uvěřit. Důvěra je ale důležitá součást vztahu. Váš partner by si ji měl zasloužit tím, že bude držet slovo a jednat s vámi s respektem. Samozřejmě si nemůžete být jistá, že na něj bude stoprocentní spolehnutí, ale devadesátidevítiprocentní ano.

6. Je vám oporou

Ať už se ucházíte o novou práci, povýšení nebo jen plánujete společný večer s přáteli, on vás ve všem podporuje a dodává vám potřebnou energii. Možná nebude souhlasit na sto procent se všemi vašimi rozhodnutími, ale nebude vás od toho zrazovat. Naopak vám poskytne potřebné rady a povzbudí vás, když něco nevyjde.

7. Má své slabé stránky... a vy je milujete

Těžko si můžete myslet, že váš partner musí být dokonalý, bez jediné chybičky. Že je ten pravý, poznáte tak, že vám nebude dělat problém akceptovat jeho chyby a budete ho milovat i s nimi.

8. Rozumíte si po intelektuální stránce

Nemusí mít zrovna stejné IQ jako vy, ale je důležité, abyste oba měli podobnou intelektuální úroveň. Je perfektní, pokud spolu můžete rovnocenně diskutovat nad důležitými tématy, považuje vás za inteligentní a nesráží vás před ostatními.

9. Líbí se i vaší rodině nebo přátelům

Samozřejmě by nemělo záležet na tom, co si o něm myslí ostatní lidé, ale je milé vědět, že ho mají rádi. Je docela těžké přesvědčit vaše nejbližší, že dotyčný je pro vás dost dobrý. Takže pokud to zvládne, pak máte vyhráno.

10. Vstáváte díky němu šťastná

Když se ráno probudíte a vidíte ho ležet vedle vás, zaplaví vás skvělý pocit spokojenosti. Ze všech míst na světě chcete být právě tady... s ním, v posteli. Jste šťastná, že ho máte ve svém životě, a nedokážete si představit, že byste život sdílela s někým jiným.

11. Je vaším partnerem, nesoutěží s vámi

Žádný pár nemá vyloženě bezproblémový vztah. Občasné spory a hádky jsou dokonce prospěšné. Hodně vám napoví, jak při napětí a chaosu reaguje. Pokud vybouchne (samozřejmě bez projevů násilí), pak se zklidní a promluvíte si o řešení, pak je to normální chlap a nemáte se čeho bát.

12. Fascinuje vás

Samozřejmě, že se vám líbí i jiní muži, ale máte-li toho pravého, všímáte si jich mnohem méně. Potkala jste nedávno někoho, u nějž se vám pořádně rozproudila krev v žilách? Ne? Pak je víc než pravděpodobné, že váš partner je ten pravý.

13. Ukázal vám svého "kostlivce ve skříni"

Probral s vámi vaše bývalé, společně jste se zasmáli trapným zážitkům a odhalil před vámi svoje největší tajemství. Jeho přiznání je důkaz, že vás opravdu miluje.

14. Není lakomý

Nemá problém vás pozvat na večeři nebo do kina. Máte-li už dlouhodobý vztah, klidně se s vámi baví o penězích a své finanční situaci. Nezáleží, kolik oba vyděláváte. Záleží na tom, abyste k sobě byli otevření a čestní, ať už se třeba za svoji situaci stydíte.

15. Máte pocit, že je to prostě ON

Někdy neexistuje racionální odůvodnění, proč cítíte, že něco tak je. Někdy prostě víte, že ON je ten pravý. Když je život s ním mnohem barevnější, když jste každé ráno šťastná a nemůžete si bez něj představit svůj život, když se usmíváte při myšlence na něj... pak to prostě víte.

Zdroj: server rubyroom.aol.co.uk