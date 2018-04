Zneužití účtu pro paterčata se nemusíte bát, ujistila ministryně

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zjistit, jaké služby v jakém rozsahu rodina potřebuje, jaké jsou vyhlídky do nejbližší budoucnosti, zda bude třeba intenzivnější péče, třeba ve chvíli, kdyby byl jeden z rodičů indisponován, napsala ministryně.

Michaela Marksová - Tominová

„Rozhodně chci říci, že rodina funguje dobře a my jí budeme pomáhat i nadále,“ ujistila čtenáře s tím, že jde podle ní o úplně normální rodinu.

„Maminka je milá a velmi energická, což je v tomto případě ohromná výhoda. Dovedu si představit, že jiné maminky by byly úplně na zhroucení. Tatínek má evidentně všechny své děti moc rád a věnuje se jim víc, než bývá běžné,“ popsala Tominová rodinné zázemí.

„V jaké přesně situaci jsou teď prarodiče, mi není známo, jen vím, že rodině každodenně pomáhají,“ odpověděla ministryně na otázku, zda by stát místo peněz neměl pomoci prarodičům najít práci.

Číslo transparentního účtu, kam může veřejnost rodině posílat peníze, zůstává stejné. „Zneužití se nemusíte obávat, jednáme o jeho převedení pod jinou organizaci,“ uvedla ministryně.

Výjimky pro paterčata

V Česku se v červnu 2013 narodila první paterčata. A protože zákony s narozením tolika dětí najednou nepočítají, postupovalo se při pomoci rodině cestou neprošlapanou. Rodina měla nárok pouze na jednu pečovatelku, která navíc směla jen pomáhat v domácnosti, nikoliv s dětmi. Hledaly se tedy možnosti, jak dál legálně pomoci, protože bylo všem jasné, že když otec dětí chodí do práce, maminka na paterčata a o pět let staršího syna stačit nemůže.

Pomáhal stát, podnikatelé i veřejnost prostřednictvím sbírky, ale jak už to napoprvé chodí, nešlo všechno tak hladce, jak by si všichni přáli. Rodinu si navenek zpočátku neoficiálně vzala na starost předsedkyně Klubu dvojčat a vícerčat Klára Vítková-Rulíková, která pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Rozruch kolem rozhovoru

Opatrovnice paterčat Klára Vítková-Rulíková, která byla více než rok rodině po boku, nedávno připustila, že ztratila ideály o romské komunitě. Rozhovor vzbudil nevídaný rozruch.

O rozhovor jsme paní Rulíkovou požádali loni před Vánoci poté, co na ČT skončil třináctidílný seriál o paterčatech, v němž diváci sledovaly i hádky, facky a sprosté nadávky.

Mohlo se zdát až neuvěřitelné, že za ochotu pomáhat daleko za hranicí povinností se opatrovnici vrací jen nespokojenost, zloba a další konflikty. Pomoc rodině totiž nespadala do jejích kompetencí. Do doby, než jí paní ministryně pověřila třetinovým úvazkem, věnovala se jí ve svém volném čase. Chtěli jsme se dozvědět, proč Klára Vítková-Rulíková za okolností ukázaných ve zmíněném televizním seriálu, už dávno na rodinu nerezignovala a nesvěřila ji do péče příslušně kompetentních orgánů.

Paní Klára odpovídala na naše otázky přes dvě hodiny. Velmi upřímně a emotivně líčila, v čem je problém: rodina podle ní neumí šetřit, neumí si zorganizovat práci, maminka dětí podléhá vlivu své matky. Spor s rodinou vedla také kvůli transparentnímu účtu paterčat, za který je Rulíková zodpovědná jako jeho zřizovatelka za Klub dvojčat a vícerčat, ale paní Kiňová chce o penězích rozhodovat sama. Celý rozhovor čtěte zde. Podle informací TV Nova podala dokonce Alexandra Kiňová kvůli účtu na kmotru jednoho ze svých dětí trestní oznámení.

Největší kritiku státních úředníků vzbudila její úvaha o tom, že pokud si rodina život nezorganizuje a nezačne šetřit, může nastat situace, že bez pomoci státu péči o děti v budoucnu nezvládnou a děti by jim mohly být odebrány. O reakci ministerstva čtěte zde.

Podle ministryně musí profesionální sociální pracovnice počítat s tím, že se může s klienty dostat do konfliktů. „To ji ale v žádném případě neopravňuje toto propírat v médiích. Očekává se od ní zachování profesionálního odstupu,“ odpověděla čtenářům v on-line rozhovoru.

Život paterčat se stal námětem televizního seriálu: