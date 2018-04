Deniel je pohodář, Martínek nemusí cizí lidi, říká maminka paterčat

PATERČATA: První na svět přišel Deniel. Jeho porodní váha byla 1 214 gramů, další byl Michael s 1 318 gramy, Alex s 1 340 gramy, Tereza s 1 250 gramy a poslední na svět přišel nejmenší ze všech - Martin 1 050 gramů.

TRANSPARENTNÍ ÚČET na pomoc paterčatům maminky Alexandry Kiňové: 211620293/0600

European Foundation for the Care of Newborn Infants vyhlásila společně s dalšími světovými iniciativami 17. listopad Světovým dnem předčasně narozených dětí.